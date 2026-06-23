SpaceX впервые отправила в космос секретный космический корабль Starfall: что известно (видео)

Компания Илона Маска держит в секрете все подробности, которые касаются новой космической технологии. И все же основная информация известна.

Во вторник, 23 июня, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела в космос секретный космический аппарат Starfall. Нижняя ступень ракеты вернулась на Землю, а Starfall должен оставаться на орбите неизвестное количество времени. Компания Илона Маска SpaceX с этим запуском выходит на новый рынок, пишет Space.

Starfall — это космический аппарат, предназначенный для производства фармацевтических препаратов и других продуктов в космосе, а затем доставки готовой продукции на Землю. Информация о Starfall стала известна только благодаря документам Федерального управления гражданской авиации США, куда SpaceX подала заявку на запуск.

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Во вторник, 23 июня, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела в космос секретный космический аппарат Starfall Фото: скриншот

Согласно документам, Starfall имеет форму диска шириной 3,1 метра и высотой 75 сантиметров. Этот аппарат SpaceX может нести полезную нагрузку весом до 1000 кг. Starfall могут выводить на низкую околоземную орбиту и за ее пределы ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy.

Согласно документам, Starfall имеет форму диска шириной 3,1 метра и высотой 75 сантиметров. Этот аппарат SpaceX может нести полезную нагрузку весом до 1000 кг Фото: SpaceX

Верхняя пластина Starfall выполнена из алюминия, а теплозащитный экран из углеродного волокна защищает полезную нагрузку во время входа в атмосферу. Спуск в атмосферу осуществляется с помощью парашютов.

Starfall не имеет двигателей установки и не способен самостоятельно сходить с орбиты. Пока неясно, каким образом аппарат вернется на Землю после завершения демонстрационной миссии.

Компания SpaceX не уточнила, как долго аппарат Starfall будет находится на орбите. В то же время известно, что нижняя ступень ракеты Falcon 9 примерно через 9 минут после запуска вернулась на Землю и приземлилась на плавучую посадочную платформу в Атлантическом океане.

Космический аппарат Starfall после завершения дебютной миссии должен приводнится в Тихом океане примерно в 1300 км от западного побережья США.

Запуск Starfall может стать началом нового источника дохода для SpaceX, поскольку компания осваивает новый, перспективный рынок орбитального производства. В частности, это касается фармацевтической отрасли. Эксперты говорят, что производство лекарств в условиях микрогравитации на орбите является более эффективным, чем на Земле.

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