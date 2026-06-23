Обнаружена "невозможная" планетная система: она странная из-за необычного объекта внутри

Новое открытие астрономов бросает вызов моделям формирования планетных систем. Такое странное расположение планет казалось невозможным, и все же оно существует.

С помощью космического телескопа TESS астрономы обнаружили планетную систему, которую они называют "практически невозможной". Это открытие меняет представление о механизмах формирования планет. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

В этой планетной системе, которая сильно удивила астрономов вокруг звезды TOI-201 вращаются три объекта: две планеты и так называемая несостоявшаяся звезда или коричневый карлик. Такие объекты образуются как звезды, но не могут набрать достаточно массы, чтобы запустить термоядерный синтез водорода в гелий в своем ядре. Масса коричневых карликов составляет от 13 до 80 масс Юпитера, или от 0,013 до 0,08 массы Солнца. Таким образом данные объекты находятся между самыми массивными планетами и самыми маленькими звездами.

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Коричневый карлик TOI-201c имеет очень вытянутую эллиптическую орбиту, а потому совершает полный оборот вокруг своей звезды за 2881 земной день. Но внутри этой орбиты каким-то образом сформировались две огромные планеты: суперземля (планета больше Земли, но меньше Нептуна) TOI-201d и теплый Юпитер TOI-201b (планета размером примерно с Юпитер, но с более высокой температурой).

Иллюстрация невероятной планетной системы, включающей массивный коричневый карлик TOI-201c, теплый Юпитер TOI-201b, каменистую суперземлю TOI-201d и звезду TOI-201 Фото: space.com

При этом обе планеты находятся так близко к звезде, что TOI-201d совершает полный оборот вокруг нее за 5,8 земных дней, а TOI-201b — за 53 земных дня. Но и это еще не все, орбиты двух планет идеально совпадают с орбитой коричневого карлика.

Ученые говорят, что такое расположение планет стало для них полной неожиданностью, исходя из моделей формирования планет. Они называют такую систему "практически невозможной".

Исследование показало, что коричневый карлик создает гравитационную нестабильность, но это не помешало образованию планет в системе. Наличие коричневого карлика на такой эллиптической орбите вынудило планеты формироваться очень близко к звезде.

Эта планетарная система бросает вызов текущим моделям, которые предполагают, что огромные планеты формируются на расстояниях от своих звезд, эквивалентных 2-3 расстояниям между Землей и Солнцем.

Астрономы говорят, что это открытие дает важнейшее представление о том, как формируются планеты рядом с массивными эксцентричными объектами.

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