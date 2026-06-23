Тьма на 99,9%: самая темная галактика во Вселенной может скрывать неизвестную физику (фото)

Астрономы обнаружили самую темную галактику. Она может помочь решить одну из главных загадок астрономии.

Темная материя представляет собой одну из самых больших загадок космоса, хотя она составляет 85% массы Вселенной. Ее нельзя увидеть, ведь она не взаимодействует со светом. Но темная материя играет важнейшую роль в создании галактик, не позволяет им разрушатся и своей гравитацией влияет на видимую материю, то есть звезды и межзвездный газ. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Astrophysical Journal Letters, астрономы обнаружили самую темную галактику во Вселенной. Она состоит на 99,9% из темной материи и получила название CDG-2. Ее дальнейшее исследование может помочь раскрыть секрет темной материи, пишет ScienceFocus.

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Темные галактики не излучают свет, а значит являются практически невидимыми. Но можно обнаружить их присутствие по гравитационному влиянию которое они оказывают на шаровые скопления, говорят ученые.

Шаровые скопления — это плотные скопления звезд, которые обычно вращаются вокруг галактик. Астрономы обнаружили четыре шаровых скопления на расстоянии около 250 миллионов световых лет от нас, которые двигались по орбите вокруг пустоты. Но какая-то гравитационная сила удерживала их вместе.

Круг, обозначенный пунктирной красной линией, указывает на местоположение темной галактики CDG-2. Внутри круга находятся четыре шаровых скопления Фото: NASA

Астрономы тщательно исследовали, казалось бы, пустое пространство и определили, что там находится скрытая масса, имеющая сильную гравитацию. Слабое пятно света подсказало, что это все-таки самая темная галактика среди известных. Свет выделял 0,1% обычной материи в невидимой галактике, состоящей на 99,9% из темной материи.

По словам ученых, темную галактику CDG-2 можно использовать для проверки теорий темной материи. Никто точно не знает, какова ее истинная природа.

В настоящее время преобладает теория холодной темной материи, согласно которой данное вещество состоит из неизвестных тяжелых элементарных частиц. Но другие теории предполагают, что темная материя состоит из легких частиц. Авторы исследования говорят, что, возможно, темная материя представляет собой целую область физики элементарных частиц, о которой пока ничего неизвестно.

Возможно, темная материя состоит из сообразных аналогов известных элементарных частиц, которые взаимодействует неизвестным образом.

Пока что модель холодной темной материи хорошо согласуется с большинством наблюдений, но остаются некоторое нерешенные вопросы. Поэтому темная галактика CDG-2 может помочь их решить. Возможно, ее дальнейшее исследование поможет открыть неизвестную физику.

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