Темрява на 99,9 %: найтемніша галактика у Всесвіті може приховувати невідому фізику (фото)

Астрономи виявили найтемнішу галактику. Вона може допомогти розгадати одну з головних загадок астрономії.

Темна матерія є однією з найбільших загадок космосу, хоча вона становить 85 % маси Всесвіту. Її неможливо побачити, адже вона не взаємодіє зі світлом. Але темна матерія відіграє найважливішу роль у формуванні галактик, не дає їм зруйнуватися і своєю гравітацією впливає на видиму матерію, тобто зірки та міжзоряний газ. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Astrophysical Journal Letters, астрономи виявили найтемнішу галактику у Всесвіті. Вона на 99,9% складається з темної матерії й отримала назву CDG-2. Її подальше дослідження може допомогти розкрити таємницю темної матерії, пише ScienceFocus.

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Темні галактики не випромінюють світло, а отже, є практично невидимими. Але, як зазначають вчені, їхню присутність можна виявити за гравітаційним впливом, який вони чинять на кульові скупчення.

Кульові скупчення — це щільні скупчення зірок, які зазвичай обертаються навколо галактик. Астрономи виявили чотири кульові скупчення на відстані близько 250 мільйонів світлових років від нас, які рухалися по орбіті навколо порожнечі. Але якась гравітаційна сила утримувала їх разом.

Коло, позначене червоною пунктирною лінією, вказує на місце розташування темної галактики CDG-2. Усередині кола розташовані чотири кульові скупчення Фото: solar-system

Астрономи ретельно дослідили, здавалося б, порожній простір і встановили, що там знаходиться прихована маса, яка має сильну гравітацію. Слабке світлове плямочка підказало, що це все-таки найтемніша галактика серед відомих. Світло випромінювало 0,1% звичайної матерії у невидимій галактиці, яка на 99,9% складається з темної матерії.

За словами вчених, темну галактику CDG-2 можна використовувати для перевірки теорій про темну матерію. Ніхто точно не знає, якою є її справжня природа.

Наразі переважає теорія холодної темної матерії, згідно з якою ця речовина складається з невідомих важких елементарних частинок. Однак інші теорії припускають, що темна матерія складається з легких частинок. Автори дослідження зазначають, що, можливо, темна матерія являє собою цілу галузь фізики елементарних частинок, про яку поки що нічого не відомо.

Можливо, темна матерія складається з аналогів відомих елементарних частинок, які взаємодіють у невідомий спосіб.

Наразі модель холодної темної матерії добре узгоджується з більшістю спостережень, але залишаються деякі невирішені питання. Тому темна галактика CDG-2 може допомогти їх вирішити. Можливо, її подальше дослідження допоможе відкрити невідому фізику.

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