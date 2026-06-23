Астрономи зазирнули в минуле: як виглядала Сонячна система 4,5 млрд років тому (фото)

Космічний телескоп "Вебб" зробив приголомшливу фотографію протозірки та диска, що її оточує, де зароджуються планети. Ймовірно, саме так виглядала на самому початку наша Сонячна система.

Будь-які спостереження за віддаленими об’єктами у космосі можна порівняти з подорожжю в минуле. Справа в тому, що астрономи бачать ці об’єкти такими, якими вони були сотні, тисячі й навіть мільйони років тому. Це пов’язано з тим, що світло, випромінене цими об’єктами дуже давно, лише зараз досягло наших телескопів. Астрономи за допомогою космічного телескопа "Вебб" отримали дивовижне зображення "зірки-метелика", яке дає уявлення про те, як виглядала Сонячна система мільярди років тому на початку свого формування, повідомляє ESA.

Астрономи отримали знімок протозірки IRAS 04302+2247, яка знаходиться на відстані 525 світлових років від нас. Це означає, що світло протозірки, яке зафіксував телескоп "Вебб", було випромінено 525 років тому і весь цей час рухалося зі швидкістю світла.

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Протозірка — це об’єкт, який перебуває на стадії перетворення на звичайну зірку. Він активно накопичує масу, і навколо нього вже сформувався протопланетний диск. Астрономи вважають, що приблизно так виглядала Сонячна система близько 4,5 мільярда років тому, коли формувалися Сонце, Земля та інші планети.

Астрономи отримали знімок протозірки IRAS 04302+2247, яка знаходиться на відстані 525 світлових років від нас Фото: Live Science

Як відомо, зірки утворюються з щільних молекулярних газових хмар. Спочатку з’являються протозірки, які набирають масу з матеріалу, що залишився від хмари. Частина цього матеріалу перетворюється на протопланетний диск, що оточує молоду зірку, де формуються планети.

Протозірка IRAS 04302+2247 оточена протопланетним диском діаметром 65 мільярдів км, що приблизно в 11 разів перевищує середню відстань від Сонця до Плутона. Оскільки астрономи бачать цю систему з боку, то протопланетний диск виглядає як темна смуга, що розділяє об’єкт на дві світні туманності. Це відбивні туманності, утворені з речовини, викинутої молодою зіркою, освітлені її світлом. У підсумку виходить щось, що нагадує крила метелика, а тому IRAS 04302+2247 отримала прізвисько "зірка-метелик".

Такі спостереження допомагають астрономам зазирнути в минуле та зрозуміти, як формувалися планетні системи і які процеси відбувалися на ранніх етапах історії космосу.

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