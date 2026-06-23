Астрономы заглянули в прошлое: как выглядела Солнечная система 4,5 млрд лет назад (фото)

Космический телескоп Уэбб сделал потрясающую фотографию протозвезды и окружающего ее диска, где рождаются планеты. Вероятно, так выглядела в самом начале наша Солнечная система.

Любые наблюдения за далекими объектами в космосе можно сравнить с путешествием в прошлое. Дело в том, что астрономы видят эти объекты, какими они были сотни, тысячи и даже миллионы лет назад. Это связано тем, что свет, выпущенный этими объектами очень давно только достиг наших телескопов. Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб получили удивительнее изображение "звезды-бабочки", которая дает представление о том, как выглядела Солнечная система миллиарды лет назад в начале своего формирования, сообщает ESA.

Астрономы получили фотографию протозвезды IRAS 04302+2247, которая находится на расстоянии 525 световых лет от нас. Это значит, что увиденный телескопом Уэбб свет протозвезды был выпущен 525 лет назад и все это время перемещался со скоростью света.

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Протозвезда – это объект, который находится в стадии превращения в обычную звезду. Он активно накапливает массу и вокруг него уже сформировался протопланетный диск. Астрономы считают, что примерно так выглядела Солнечная система примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда формировались Солнце, Земля и другие планеты.

Астрономы получили фотографию протозвезды IRAS 04302+2247, которая находится на расстоянии 525 световых лет от нас Фото: Live Science

Как известно, звезды формируются из плотных молекулярных газовых облаков. Изначально появляются протозвезды, которые набирают массу из оставшегося от облака материала. Часть этого материала превращается в протопланетный диск, окружающий молодую звезду, где формируются планеты.

Протозвезда IRAS 04302+2247 окружена протопланетным диском диаметром 65 миллиардов км, что примерно в 11 раз превышает среднее расстояние от Солнца до Плутона. Поскольку астрономы видят эту систему с ребра, то протопланетный диск выглядит как темная полоса, разделяющая объект на две светящиеся туманности. Это отражательные туманности, созданные из вещества, выброшенного молодой звездой, освещенные ее светом. В итоге получается нечто, напоминающее крылья бабочки, а потому IRAS 04302+2247 получила прозвище "звезда-бабочка".

Подобные наблюдения помогают астрономам заглянуть в прошлое и понять, как формировались планетные системы и какие процессы происходили в более ранней истории космоса.

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