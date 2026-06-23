Солнце не просто станет больше и "съест" Землю: все намного хуже

Астрономы выяснили, что умирающее Солнце будет извергать плазму в космос и получать обратные удары.

Ученые обнаружили, что звезды не умирают без боя. Исследование ученых из Калифорнийского технологического института показывает, что, когда похожие на Солнце звезды переходят в фазу красного гиганта, они извергают сгустки плазмы и получают обратный удар, пишет Space.

Звезды похожие на Солнце превращаются в красных гигантов, когда в их ядрах заканчивается водород для поддержания термоядерной реакции и ядро начинает сжиматься. В результате звезда раздувается и становится больше примерно в 100 раз. В конечном итоге внешние слои звезды улетают в космос и после нее остается плотный звездный остаток, известный как белый карлик. Солнце переживет эту трансформацию примерно через 5 миллиардов лет, когда превратится в красного гиганта и поглотит Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Відео дня

Ученые подсчитали, что прежде чем Солнце превратится в белый карлик, оно получит около 10 000 небольших ударов в течение сотен тысяч лет. Причиной этих ударов является выброс сгустков плазмы из красных гигантов.

"Каждый раз, когда происходит выброс плазмы, звезда получает небольшой удар в противоположном направлении. Как сказал Ньютон, на каждое действие существует равное и противоположное противодействие", — говорят авторы исследования.

Сгустки плазмы будут хаотично выбрасываться в случайных направлениях, но это все равно приведет к обратному удару, воздействующему на красный гигант. Это называется случайным блужданием.

Расчеты показали, что для красного гиганта это случайное блуждание будет происходить в случайном направлении со скоростью около 3540 км/ч. Но это все равно меньше, чем удары, которые получают более массивные звезды, когда взрываются сверхновой.

Астрономы ранее обнаружили, что в космосе редко встречаются двойные системы на широких орбитах, когда одна звезда превратилась в белый карлик. Одно из возможных объяснений заключается в том, что повторяющиеся удары во время фазы красного гиганта в конечном итоге разрывают связанные гравитацией звездные пары.

Новая модель ученых также предполагает нечто, что астрономы еще не видели. Она предсказывает, что в некоторых случаях удары, получаемые красным гигантом, могут отбросить его в сторону звездного компаньона, вызывая мощный взрыв при столкновении двух объектов. Теперь астрономы будут искать подобные события во Вселенной, обнаружение которых поможет подтвердить новую модель.

Другие новости науки