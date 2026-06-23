Квантовая революция: устройство NASA на орбите создает странную форму материи

Астронавты на МКС включили обновленное устройство Cold Atom Lab, с помощью которого в космосе создают пятое состояние материи.

Cold Atom Lab — это устройство размером с мини-холодильник, которое после очередной модернизации было доставлено на Международную космическую станцию (МКС). Ученые из NASA создали Cold Atom Lab, чтобы проводить эксперименты с чрезвычайно холодной материей, которая ведет себя удивительным образом. Эти эксперименты помогут лучше понять природу Вселенной и помогут в создании новых квантовых технологий, пишет ScienceDaily.

Используя преимущества микрогравитации на МКС Cold Atom Lab позволяет проводить эксперименты, которые невозможно провести на Земле. Cold Atom Lab охлаждает атомы рубидия и калия до температуры минус 237 градусов Цельсия, что немного выше абсолютного нуля. При такой температуре атомы перестают вести себя как обычное вещество и превращаются пятое состояние материи, известное как конденсат Бозе-Эйнштейна, где облако атомов слипается в один крупный квантовый объект и ведет себя как волна.

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Для того чтобы создать это состояние материи полоски рубидия или калия нагреваются до температуры 400 градусов Цельсия, создавая газ внутри вакуумной камеры. Затем используются лазеры для извлечения энергии из атомов. По мере потери энергии атомы замедляются и резко охлаждаются. После этого магнитные поля захватывают атомы и удерживают их внутри. Дополнительные методы охлаждения еще больше снижают энергию атомов, приближая атомное облако к полной остановке. В микрогравитации облако атомов не падает на дно камеры, так что волны живут дольше и вырастают больше, чем позволяет любая земная установка.

С помощью экспериментов в Cold Atom Lab ученые проверяют принцы теории относительности Эйнштейна, а также проводят очень точные измерения времени, гравитации и движения. Все это позволяет улучшить понимание природы Вселенной.

Установка также служит полигоном для испытаний квантовых технологий, которые в будущем могут использоваться для исследований Земли, Луны, Марса и других планет.

В прошлом столетии произошла квантовая революция, которая привела к появлению лазеров, мобильных телефонов и МРТ. Ученые надеются, что с помощью Cold Atom Lab случится следующая квантовая революция, которая приведет к появлению еще более продвинутых технологий.

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