Виявлено "неможливу" планетну систему: вона дивна через незвичайний об’єкт усередині

Нове відкриття астрономів ставить під сумнів моделі формування планетних систем. Таке дивне розташування планет здавалося неможливим, і все ж воно існує.

За допомогою космічного телескопа TESS астрономи виявили планетну систему, яку вони називають "практично неможливою". Це відкриття змінює уявлення про механізми формування планет. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

У цій планетній системі, яка сильно здивувала астрономів, навколо зірки TOI-201 обертаються три об’єкти: дві планети та так звана "неуспішна зірка", або коричневий карлик. Такі об’єкти утворюються так само, як зірки, але не можуть набрати достатньої маси, щоб запустити термоядерний синтез водню в гелій у своєму ядрі. Маса коричневих карликів становить від 13 до 80 мас Юпітера, або від 0,013 до 0,08 маси Сонця. Таким чином, ці об’єкти знаходяться між наймасивнішими планетами та найменшими зірками.

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Коричневий карлик TOI-201c має дуже витягнуту еліптичну орбіту, а тому робить повний оберт навколо своєї зірки за 2881 земний день. Але всередині цієї орбіти якимось чином сформувалися дві величезні планети: суперземля (планета, більша за Землю, але менша за Нептун) TOI-201d і теплий Юпітер TOI-201b (планета розміром приблизно з Юпітер, але з вищою температурою).

Ілюстрація неймовірної планетної системи, до якої входять масивний коричневий карлик TOI-201c, теплий Юпітер TOI-201b, кам"яниста суперземля TOI-201d та зірка TOI-201 Фото: space.com

При цьому обидві планети знаходяться настільки близько до зірки, що TOI-201d робить повний оберт навколо неї за 5,8 земних днів, а TOI-201b — за 53 земних дні. Але й це ще не все: орбіти двох планет ідеально збігаються з орбітою коричневого карлика.

Вчені зазначають, що таке розташування планет стало для них цілковитою несподіванкою, виходячи з моделей формування планет. Вони називають таку систему "практично неможливою".

Дослідження показало, що коричневий карлик спричиняє гравітаційну нестабільність, але це не завадило утворенню планет у системі. Наявність коричневого карлика на такій еліптичній орбіті змусила планети формуватися дуже близько до зірки.

Ця планетна система ставить під сумнів існуючі моделі, згідно з якими величезні планети утворюються на відстанях від своїх зірок, що дорівнюють 2–3 відстаням між Землею та Сонцем.

Астрономи зазначають, що це відкриття дає надзвичайно важливе уявлення про те, як формуються планети поблизу масивних ексцентричних об’єктів.

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