SpaceX вперше відправила в космос секретний космічний корабель Starfall: що відомо (відео)

Компанія Ілона Маска тримає в таємниці всі подробиці, що стосуються нової космічної технології. І все ж основна інформація відома.

У вівторок, 23 червня, з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида, США, ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела в космос секретний космічний апарат Starfall. Нижня ступінь ракети повернулася на Землю, а Starfall має залишатися на орбіті невідомий проміжок часу. Компанія Ілона Маска SpaceX цим запуском виходить на новий ринок, пише Space.

Starfall — це космічний апарат, призначений для виробництва фармацевтичних препаратів та інших продуктів у космосі, а потім доставки готової продукції на Землю. Інформація про Starfall стала відома лише завдяки документам Федерального управління цивільної авіації США, куди компанія SpaceX подала заявку на запуск.

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У вівторок, 23 червня, з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида, США, ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела в космос секретний космічний апарат Starfall Фото: скриншот

Згідно з документами, Starfall має форму диска шириною 3,1 метра та висотою 75 сантиметрів. Цей апарат SpaceX може нести корисне навантаження вагою до 1000 кг. Starfall можуть виводити на низьку навколоземну орбіту та за її межі ракети Falcon 9 і Falcon Heavy.

Згідно з документами, Starfall має форму диска шириною 3,1 метра та висотою 75 сантиметрів. Цей апарат SpaceX може нести корисне навантаження вагою до 1000 кг Фото: SpaceX

Верхня пластина Starfall виготовлена з алюмінію, а теплозахисний екран із вуглецевого волокна захищає корисне навантаження під час входу в атмосферу. Спуск в атмосферу здійснюється за допомогою парашутів.

Starfall не має двигунів і не здатний самостійно вийти з орбіти. Поки що незрозуміло, яким чином апарат повернеться на Землю після завершення демонстраційної місії.

Компанія SpaceX не уточнила, як довго апарат Starfall перебуватиме на орбіті. Водночас відомо, що нижній ступінь ракети Falcon 9 приблизно через 9 хвилин після запуску повернувся на Землю й приземлився на плавучу посадкову платформу в Атлантичному океані.

Космічний апарат Starfall після завершення своєї першої місії має приводнитися в Тихому океані приблизно за 1300 км від західного узбережжя США.

Запуск Starfall може стати початком нового джерела доходу для SpaceX, оскільки компанія освоює новий, перспективний ринок орбітального виробництва. Зокрема, це стосується фармацевтичної галузі. Експерти зазначають, що виробництво ліків в умовах мікрогравітації на орбіті є ефективнішим, ніж на Землі.

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