Щось у космосі спотворює сигнали інопланетян: чому не виявлено позаземних цивілізацій

Вчені вважають, що на радіосигнали технологічного походження впливає космічна погода в планетних системах інопланетних цивілізацій.

Людство вже кілька десятиліть намагається виявити радіосигнали від позаземного розуму в нашій галактиці Чумацький Шлях. Поки що ці сигнали не виявлено, але це не означає, що інопланетяни не існують, вважають вчені. Найімовірніше, щось заважає цим сигналам досягти Землі. Дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, припускає, що це космічна погода в інших планетних системах, пише Live Science.

Вчені виявили, що сигнали технологічного походження, надіслані потенційними інопланетянами на Землю, можуть спотворюватися під впливом плазми зірок в інших планетних системах. Це означає, що потрібно шукати дещо інші сигнали від позаземних цивілізацій.

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Космічна погода — це зміни в космічному середовищі, спричинені зарядженими частинками, випромінюванням та скупченнями плазми або корональними викидами маси, що виходять із Сонця. Інші зірки також формують космічну погоду у своїх планетних системах.

Вчені дійшли висновку, що космічна погода може розширювати діапазон гіпотетичних радіосигналів інопланетян, розсіюючи їхню потужність у ширшому діапазоні частот. Це ускладнює їхнє виявлення на Землі.

Вчені виявили, що сигнали технологічного походження, надіслані потенційними інопланетянами на Землю, можуть спотворюватися під впливом плазми зірок в інших планетних системах Фото: space.com

Дослідники вивчили вплив космічної погоди на зонди NASA, що подорожують Сонячною системою, і виявили приклади спотворення технологічних сигналів. Потім вони змоделювали космічну погоду в планетних системах зірок-червоних карликів, які є найпоширенішими в Чумацькому Шляху, і виявилося, що середовище, яке оточує планети інопланетян, може спотворювати радіосигнали.

"Якщо сигнал розширюється під впливом зірки, він може опуститися нижче наших порогів виявлення, навіть якщо він існує. Цим можна пояснити радіомовчання інопланетян", — вважають вчені.

Автори дослідження рекомендують шукати не просто вузькосмугові радіосигнали, які не зустрічаються в природі, а отже мають технологічне походження, з урахуванням їхнього розширення під впливом космічної погоди.

Нове дослідження не дає повного вирішення відомого парадоксу Фермі, але воно вказує на потенційну причину того, що ми не виявили сигналів від інопланетян. Нагадуємо, що парадокс Фермі, озвучений фізиком Енріко Фермі у 1950 році, вказує на явну суперечність: з огляду на розміри Всесвіту, існує безліч потенційно придатних для життя планет, але інопланетян так і не було виявлено.

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