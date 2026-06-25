Марсохід NASA виявив ознаки життя на Марсі: з цієї речовини складаються організми на Землі

Perseverance виявив молекули органічного вуглецю в руслі висохлої річки, яка мільярди років тому несла воду до кратера "Езеро", де колись було озеро.

Марсохід NASA Perseverance виявив складні молекули вуглецю у двох аргілітах — гірських породах, що утворюються у водному середовищі. Цей вуглець є ознакою існування прадавнього життя на Марсі. Молекули органічного вуглецю були виявлені в тому ж місці, де минулого року також були знайдені переконливі докази потенційного існування древнього мікробного життя на Червоній планеті. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

Вуглець є основним будівельним блоком для життя на Землі, і всі живі істоти складаються зі складних органічних макромолекул. На Землі макромолекули вуглецю часто зустрічаються в древніх гірських породах і є доказом існування мікробного життя в далекому минулому на нашій планеті.

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Тепер подібні докази виявив марсохід Perseverance у двох аргілітах, що знаходяться в руслі давно висохлої річки, яка несла воду до озера, розташованого в кратері "Озеро" на Марсі. Минулого року подібні потенційні ознаки життя також були виявлені в місцевих гірських породах.

Що ще важливо, у органічному вуглеці вчені виявили сліди потенційних біохімічних взаємодій. Ці взаємодії залишили у двох аргілітах сліди, які виглядають точно так само, як сліди, залишені древнім мікробним життям на Землі.

Марсохід NASA Perseverance виявив складні молекули вуглецю у двох аргілітах — гірських породах, що утворюються у водному середовищі Фото: solar-system

Варто зазначити, що раніше аргіліти, які містять органічні речовини та вказують на потенційне древнє життя на Марсі, були виявлені марсоходом NASA Curiosity у кратері Гейл на відстані понад 3000 км. Це свідчить про те, що Червона планета мільярди років тому могла бути населеним світом.

Водночас вчені зазначають, що цей складний вуглець може не бути пов’язаний із живими організмами. Геологічні процеси також можуть утворювати цю речовину. Макромолекулярний вуглець є основним компонентом як біологічного вуглецю на Землі, так і небіологічного вуглецю в Сонячній системі.

На жаль, марсохід Perseverance не може точно визначити, чи пов’язаний цей органічний вуглець із потенційним позаземним життям, чи ні. Для цього потрібно доставити зразки цих марсіанських порід на Землю. Але поки що така місія NASA відкладена на невизначений термін, адже всі зусилля космічного агентства спрямовані на реалізацію висадки астронавтів на поверхню Місяця у 2028 році.

І все ж науковці стверджують, що це відкриття додає вагомих доказів того, що в далекому минулому Марс не був таким безжиттєвим і холодним світом, як зараз. Мільярди років тому він більше нагадував Землю з річками, озерами, морями та помірним кліматом, де могли мешкати мікроорганізми.

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