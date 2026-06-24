Двигун на антиматерії: Ілон Маск і глава NASA заявили про міжзоряні подорожі

Взаємодія матерії та антиматерії може генерувати в 10 мільярдів разів більше енергії на одиницю маси, ніж хімічне згоряння, яке забезпечує рух сучасних ракет.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск вважає, що в майбутньому на двигуни на антиматерії буде витрачено трильйони доларів, оскільки людство спробує вирушити до інших зоряних систем. Ідею двигуна на антиматерії підтримав глава NASA Джаред Айзекман у соціальній мережі X. Деякі вчені вважають, що двигун на антиматерії дозволить космічним кораблям землян вирватися за межі Сонячної системи. Хоча потрібно подолати деякі перешкоди на шляху до створення цієї технології, той факт, що дві найвпливовіші фігури в космічній галузі визнають її потенціал, заслуговує на увагу, пише Gizmodo.

Використання двигунів на антиматерії для подорожей до віддалених зоряних систем може здаватися науковою фантастикою. Але раніше люди вважали, що неможливо полетіти на Місяць або відправити зонд за межі Сонячної системи. Але це вже реальність. Тому двигун на антиматерії може стати реальністю в найближчі десятиліття.

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Щоб зрозуміти, про що розмірковують Ілон Маск і Джаред Айзекман, потрібно трохи заглибитися в шкільний курс фізики. Ми живемо у світі, що складається з матерії, яку можна бачити, торкатися та взаємодіяти з нею. Вона складається з атомів, які, у свою чергу, складаються з субатомних частинок: протонів, нейтронів та електронів.

Космічний корабель з двигуном на антиматерії. Ілюстрація Фото: Антарктида

Кожна частинка матерії має відповідну античастинку зі схожими властивостями, але з протилежним електричним зарядом. Коли частинка й античастинка стикаються, вони знищують одна одну, перетворюючи масу на енергію. При цьому майже 100 % маси перетворюється на енергію.

Ця взаємодія може виробляти в 10 мільярдів разів більше енергії на одиницю маси, ніж хімічне згоряння, яке приводить у рух сучасні ракети. Це означає, що ракети та космічні кораблі можуть літати набагато далі, перевозити важчі вантажі та навіть рухатися швидше, використовуючи набагато менше палива. Це відкриває можливості для міжзоряних подорожей.

Фізики можуть створювати антиматерію, але лише в невеликих кількостях, і знають, як її зберігати в невеликих масштабах. Цієї антиматерії не вистачить для використання в ракетних двигунах. Тому вченим потрібно навчитися виробляти антиматерію у великих масштабах, а потім розробити двигуни, які могли б використовувати зіткнення матерії та антиматерії для руху.

NASA протягом багатьох років підтримувало дослідження двигунів на антиматерії, але зараз припинило фінансування цих проєктів. Судячи з відповіді Джареда Айзекмана на допис Ілона Маска у соціальній мережі X, ситуація може змінитися.

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