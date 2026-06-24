Цього тижня на нічному небі може з'явитися "нова" зірка: таке трапляється раз у житті (фото)

Зірка T Північної Корони в середньому зазнає потужного вибуху раз на 80 років, завдяки чому її яскравість можна порівняти з яскравістю Полярної зірки.

З огляду на те, що на зірці T Північної Корони відбувається вибух нової зірки приблизно кожні 80 років, астрономи називають цю подію такою, яку можна побачити раз у житті. Передбачається, що вже цього тижня можна буде побачити "нову" зірку навіть неозброєним оком. Якщо точніше, то шанс, що унікальний вибух відбудеться, є, але немає жодних гарантій, що це точно станеться, пише Space.

Коли вмирають масивні зірки, відбувається вибух наднової. А коли на білих карликах відбувається термоядерний вибух, це називається вибухом нової. Тобто ніяка нова зірка не виникає, вибухає щільний зоряний залишок, але він не руйнується. Білі карлики — це щільні ядра померлих зірок, схожих на Сонце.

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T Північної Корони — це подвійна зірка, що складається з червоного гіганта (величезної масивної зірки на останній стадії еволюції) та білого карлика. Останній постійно забирає речовину у червоного гіганта. Коли цієї речовини на поверхні білого карлика накопичується занадто багато, відбувається термоядерний вибух. У цей час яскравість зірки збільшується у багато разів.

T Північної Корони — це дуже рідкісний представник категорії повторних нових зірок, коли такі вибухи відбуваються не один раз, а повторюються з певною періодичністю. У Чумацькому Шляху виявлено лише 5 повторних нових зірок.

T Північної Корони розташована в сузір"ї Північної Корони, яке можна побачити між сузір"ями Волопаса та Геркулеса після заходу сонця на початку літа Фото: space.com

Зірка T Північної Корони вибухає як нова в середньому кожні 80 років. Востаннє це сталося у 1946 році. Кілька років тому астрономи припустили, що новий вибух відбудеться у 2024 році, але цього не сталося. Вчені з Паризької обсерваторії запропонували чотири потенційні дати вибуху нової у 2026 році, і одна з них — 25 червня.

Зазвичай зірка T Північної Корони занадто тьмяна, щоб її можна було побачити неозброєним оком, оскільки її зоряна величина становить +10. Зоряна величина — це параметр, що характеризує яскравість об’єкта в космосі. Чим менше число, тим яскравіший об’єкт, і людське око здатне помітити об’єкти, що мають зоряну величину максимум +6.

Якщо цього тижня відбудеться новий спалах, то яскравість T Північної Корони збільшиться до зоряної величини +2. Таким чином, її можна буде побачити неозброєним оком, оскільки вона буде такою ж яскравою, як Полярна зірка.

T Північної Корони розташована в сузір’ї Північної Корони, яке можна побачити між сузір’ями Волопаса та Геркулеса після заходу сонця на початку літа.

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