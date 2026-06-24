На этой неделе на ночном небе может взорваться "новая" звезда: такое бывает раз в жизни (фото)

Звезда T Северной Короны в среднем переживает мощный взрыв раз в 80 лет, благодаря чему ее яркость сравнима с яркостью Полярной звезды.

Учитывая то, что на звезде T Северной Короны происходит взрыв новой примерно каждые 80 лет, астрономы называют это событием, которое можно увидеть раз в жизни. Предполагается, что уже на этой неделе можно будет увидеть "новую" звезду даже невооруженным глазом. Если точнее, то шанс, что уникальный взрыв произойдет есть, но нет никаких гарантий, что это точно случится, пишет Space.

Когда умирают массивные звезды, то происходит взрыв сверхновой. Когда же происходит термоядерный взрыв на белых карликах – это называется взрыв новой. То есть никакая новая звезда не возникает, взрывается плотный звездный остаток, но не он не разрушается. Белые карлики – это плотные ядра умерших звезд, похожих на Солнце.

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T Северной Короны – это двойная звезда, состоящая из красного гиганта (огромной массивной звезды на последней стадии эволюции) и белого карлика. Последний постоянно забирает вещество у красного гиганта. Когда этого вещества на поверхности белого карлика накапливается слишком много, происходит термоядерный взрыв. В это время яркость звезды увеличивается во много раз.

T Северной Короны – это очень редкий представитель повторной новой, когда такие взрывы происходят не один раз, а повторяются с некоторой периодичностью. В Млечном Пути обнаружено всего 5 повторных новых.

T Северной Короны находится в созвездии Северной Короны, которое можно увидеть между созвездиями Волопаса и Геркулеса после захода солнца в начале лета Фото: space.com

Звезда T Северной Короны взрывается новой в среднем каждые 80 лет. Последний раз это произошло в 1946 году. Несколько лет назад астрономы предположили, что новый взрыв произойдет в 2024 году, но это не произошло. Ученые из Парижской обсерватории предложили четыре потенциальных даты для взрыва новой в 2026 году и одна из них — 25 июня.

Обычно звезда T Северной Короны слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, поскольку звездная величина составляет +10. Звездная величина — это параметр для описания яркости объекта в космосе. Чем меньше число, тем ярче объект, и человеческий глаз способен заметить объекты имеющие звездную величину максимум +6.

Если на этой неделе произойдет взрыв новой, то яркость T Северной Короны увеличится до звездной величины +2. Таким образом ее можно будет увидеть невооруженным глазом, поскольку она будет такой же яркой как Полярная звезда.

T Северной Короны находится в созвездии Северной Короны, которое можно увидеть между созвездиями Волопаса и Геркулеса после захода солнца в начале лета.

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