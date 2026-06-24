Самая старая структура на Земле: ученые выяснили ее возраст, ошиблись на 500 млрд лет (фото)

Австралийские геологи смогли уточнить возраст самого древнего ударного кратера на Земле, созданного ударом астероида, когда только начали появляться первые континенты.

Ученые изучили горные породы в древней ударной структуре, известной как North Pole Dome, расположенной в Австралии. Этот ударный кратер, как предполагалось образовался 3,47 миллиарда лет назад. Но теперь его возраст уточнили и он составляет около 3 миллиардов лет. Таким образом это самая старая структура на Земле диаметром примерно 100 км, созданная ударом астероида. Это означает, что она более чем на 800 миллионов лет старше кратера Яррабубба в Австралии, который долгое время считался самым древним ударным кратером на нашей планете. Исследование опубликовано в журнале Geology, пишет Phys.

В прошлом году ученые заявили, что изучение минералов в North Pole Dome позволило определить возраст этой структуры, созданной ударом астроида в 3,47 миллиарда лет. Не все ученые согласились с такой оценкой. Поэтому австралийские геологи провели новое исследование и считают, что теперь у них есть неопровержимые доказательства того, что этот кратер был создан в результате падения астероида около 3 миллиардов лет назад.

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Ранее геологи обнаружили горные породы, которые образуются только во время сильного удара, такого как падение астероида. Теперь ученые провели новый тщательный анализ минералов, в частности циркона и апатита, чтобы определить их возраст. Эти минералы сохраняют информацию о времени, когда они были созданы.

Некоторые цирконы имеют необычные формы. Это кристаллы, измененные ударом, образовавшиеся, когда более старый циркон был разрушен, частично перекристаллизован в результате удара астероида. Эти кристаллы показали, что удар астероида произошел около 3 миллиардов лет назад.

Ученые провели новый тщательный анализ минералов, в частности циркона и апатита, чтобы определить их возраст. Эти минералы сохраняют информацию о времени, когда они были созданы Фото: Live Science

Ученые также выяснили возраст минерала апатит, который образовался в гидротермальной системе, созданной теплом удара астероида. Его возраст совпал с возрастом циркона.

Таким образом геологи, хотя первоначально ошиблись в определении возраста North Pole Dome на почти 500 миллиардов лет, уверены, что новая оценка максимально верна. По их словам, астероид врезался в Землю в часть суши, которая стала Австралией, тогда, когда только начали формироваться первые континенты на нашей планете.

Геологи говорят, что North Pole Dome теперь точно является самой старой структурой на Земле, созданной ударом астероида.

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