Найстаріша структура на Землі: вчені визначили її вік, помилились на 500 млрд років (фото)

Австралійські геологи змогли уточнити вік найдавнішого ударного кратера на Землі, утвореного внаслідок падіння астероїда, коли тільки-но почали з’являтися перші континенти.

Вчені дослідили гірські породи в стародавній ударній структурі, відомій як North Pole Dome, що розташована в Австралії. Цей ударний кратер, як передбачалося, утворився 3,47 мільярда років тому. Але тепер його вік уточнили, і він становить близько 3 мільярдів років. Таким чином, це найстаріша структура на Землі діаметром приблизно 100 км, утворена внаслідок удару астероїда. Це означає, що вона більш ніж на 800 мільйонів років старша за кратер Яррабубба в Австралії, який тривалий час вважався найдавнішим ударним кратером на нашій планеті. Дослідження опубліковано в журналі Geology, пише Phys.

Минулого року вчені заявили, що дослідження мінералів у North Pole Dome дозволило визначити вік цієї структури, утвореної внаслідок удару астероїда, — 3,47 мільярда років. Не всі вчені погодилися з такою оцінкою. Тому австралійські геологи провели нове дослідження і вважають, що тепер у них є незаперечні докази того, що цей кратер утворився в результаті падіння астероїда близько 3 мільярдів років тому.

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Раніше геологи виявили гірські породи, які утворюються лише під час сильного удару, такого як падіння астероїда. Тепер вчені провели новий ретельний аналіз мінералів, зокрема циркону та апатиту, щоб визначити їхній вік. Ці мінерали зберігають інформацію про час, коли вони утворилися.

Деякі циркони мають незвичайні форми. Це кристали, змінені ударом, що утворилися, коли старіший циркон був зруйнований і частково перекристалізований внаслідок удару астероїда. Ці кристали показали, що удар астероїда стався близько 3 мільярдів років тому.

Вчені провели новий ретельний аналіз мінералів, зокрема циркону та апатиту, щоб визначити їхній вік. Ці мінерали зберігають інформацію про час, коли вони утворилися Фото: Live Science

Вчені також визначили вік мінералу апатиту, який утворився в гідротермальній системі, що виникла під впливом тепла від удару астероїда. Його вік збігся з віком циркону.

Отже, геологи, хоча спочатку помилилися у визначенні віку North Pole Dome майже на 500 мільярдів років, впевнені, що нова оцінка є максимально точною. За їхніми словами, астероїд врізався в Землю в ту частину суші, яка згодом стала Австралією, тоді, коли на нашій планеті тільки-но почали формуватися перші континенти.

Геологи стверджують, що North Pole Dome тепер, безсумнівно, є найдавнішою структурою на Землі, утвореною внаслідок удару астероїда.

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