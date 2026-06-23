570 млн років тому на Землі жили "прибульці": їхні скам"янілості — одні з найдивніших у світі (відео)

Дослідники вивчили стародавні скам’янілості та з’ясували, як найдавніші великі організми виживали сотні мільйонів років тому.

Історія нашої планети налічує мільярди років, і за цей час Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Багато з них давно вимерли, але, на щастя для нас, деякі з них з часом перетворилися на скам’янілості, пише IFLScience.

Одним із найдивовижніших видів, що мешкали на планеті близько 570 мільйонів років тому, була едіакарська біота — найдавніший великий організм на Землі. І все ж останки едіакарської біоти збереглися. Протягом багатьох років це ставило в глухий кут вчених, які не могли пояснити дивні скам’янілості.

Скам'янілості здавалися настільки незвичайними, що деякі вчені вважали, що вони так добре збереглися завдяки міцним тканинам. Однак тепер вчені нарешті з’ясували, що насправді призвело до появи одних із найдивніших скам’янілостей в історії планети.

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Їхня дивовижна скам’янілість — не єдина причина, через яку едіакарська біота вважається однією з найдивніших скам’янілостей, які коли-небудь було знайдено на Землі. Ці загадкові м’якотілі істоти настільки незвичайні, що їх неможливо класифікувати. За словами докторки Лідії Тархан, палеонтолога з Єльського університету, насправді едіакарська біота виглядає неймовірно химерно. Наприклад, у деяких із них спостерігається тріадіальна симетрія, у інших — спіральні щупальця, а у третіх — фрактальний візерунок. Саме цим і зумовлено те, що тривалий час вчені просто не розуміли, де саме їх варто розмістити на дереві життя.

За словами докторки Тархана, вони разом із колегами прагнули з’ясувати, чому скам’янілості так добре збереглися. Для цього команда проаналізувала ізотопи літію, присутні в едіакарських скам’янілостях. Зазначимо, що ця інформація є корисною, оскільки може вказувати на те, чи були мертві тварини вкриті глиною в момент смерті, чи вона була змита з континентів або осіла на морському дні. Результати показали поєднання двох факторів.

Вчені вважають, що в момент смерті останки едіакарської біоти були поховані під детритовими частинками глини. Далі ці частинки діяли як ядра для аутигенних частинок глини, об’єднуючись і утворюючи своєрідний цемент, який створив майже ідеальні умови для окаменення.

Автори зазначають, що результати їхньої роботи дають відповідь на одну з найдивніших загадок щодо скам’янілостей на планеті, а також наближають нас до розуміння того, що спонукало життя зробити стрибок від простих мікробних організмів до деяких із найдивовижніших тварин.

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