Ліани заполонять ліс, а життя зникне: як через 100 років виглядатиме найбільший тропічний ліс

Стан амазонського тропічного лісу має ключове значення для глобального клімату Землі, але вчені вважають, що в майбутньому він стане майже невпізнанним.

Амазонка — найбільший тропічний ліс у світі, що займає площу понад 5,2 мільйона квадратних кілометрів. Відомо, що цей ліс впливає на глобальні цикли планети, зберігає багаторічні глобальні викиди вуглецю, забезпечує існування 47 мільйонів людей і є домом для найбільшої концентрації біорізноманіття на Землі, пише Live Science.

Але є й тривожні новини: амазонський ліс буквально зникає — 17 % його вже вирубано, знищено або значною мірою замінено сільським господарством. Однак це не єдина загроза; серед інших — буріння нафтових свердловин та незаконний видобуток корисних копалин. Експерти вважають, що наступні 100 років стануть переломними в історії Амазонії.

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Як виглядатиме Амазонка через 100 років?

За словами дослідника з лабораторії EqualSea при Університеті Сантьяго-де-Компостела в Іспанії Бернардо Флореса, те, як Амазонка зміниться через 100 років, залежить від низки взаємопов’язаних загроз.

Експерти зазначають, що захоплення сільськогосподарських угідь та організована злочинність — це лише частина проблеми. Однак вони діють у тандемі з тим, що вважається трьома основними загрозами для Амазонії:

зміна клімату;

вирубка лісів;

лісові пожежі.

Флорес зазначає, що в міру того, як Амазонія втрачає дедалі більше лісів, запускається зворотний зв’язок: менша кількість опадів призводить до втрати лісів, що зменшує кількість опадів, а отже, зменшується й площа лісу. По суті, чим сильніше глобальне потепління, тим інтенсивніше вирубка лісів.

У міру того, як ліси стають сухішими, лісові пожежі набувають дедалі більших масштабів. Дороги та незаконна вирубка також погіршують стан лісів. Спостереження показують, що сьогодні "дуга знеліснення" сягає близько 800 000 квадратних кілометрів і простягається вздовж Амазонки. Вчені досліджують цю дугу, щоб зрозуміти, що станеться з лісами Амазонки протягом наступних 100 років.

Вважається, що деревні ліани, ймовірно, стануть справжньою екологічною проблемою. Проблема полягає в тому, що ліани конкурують з деревами за світло та поживні речовини в ґрунті й значно знижують не тільки шанси дерева на виживання, а й загальне різноманіття дерев у лісі. Зрештою це може призвести до того, що ліани повністю захоплять ліс.

Інвазивні трави, завезені скотарями, ймовірно, поширюватимуться в найближчі десятиліття, але лише деякі ділянки Амазонії можуть перетворитися на савану. Експерти вважають, що зрештою інвазивні види, ймовірно, витіснять місцеві — внаслідок чого біорізноманіття значно зменшиться.

Дика природа також швидко постраждає: на думку Флореса, під загрозою опиняться водні види. Крім того, знищення амазонських лісів стане справжньою катастрофою для корінних народів. Експерти вважають, що спустошена Амазонія також призведе до "більш хаотичної глобальної кліматичної системи".

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