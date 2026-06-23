Лианы захватят лес, а жизнь вымрет: как через 100 лет крупнейший тропический лес будет выглядеть

Здоровье амазонского тропического леса имеет ключевое значение для глобального климата Земли, но ученые считают, что в будущем он станет особенно неузнаваемым.

Амазонка — крупнейший тропический лес в мире, занимающий площадь более 5,2 миллиона квадратных километров. Известно, что этот лес влияет на глобальные циклы планеты, хранит многолетние глобальные выбросы углерода, обеспечивает существование 47 миллионов человек и является домом для наибольшей концентрации биоразнообразия на Земле, пишет Live Science.

Но есть и тревожные новости: амазонский лес буквально исчезает — 17% его уже вырублено, уничтожено или в значительной степени заменено сельским хозяйством. Однако это не единственная угроза, среди других: бурение нефтяных скважин и незаконная добыча ископаемых. Эксперты считают, что следующие 100 лет станут переломными в истории Амазонка.

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Как Амазонка будет выглядеть через 100 лет?

По словам исследователя из лаборатории EqualSea при Университете Сантьяго-де-Компостела в Испании Бернардо Флорес, то, как Амазонка изменится через 100 лет, зависит от ряда взаимосвязанных угроз.

Эксперты отмечают, что захват сельскохозяйственных угодий и организованная преступность — лишь часть проблемы. Однако они действуют в тандеме с тем, что считается тремя основными угрозами для Амазонки:

изменение климата;

вырубка лесов;

лесные пожары.

Флорес отмечает, что по мере того, как Амазония теряет все больше лесов, запускается обратная связь: меньше осадков приводит к потере лесов, что уменьшает количество осадков, а следовательно уменьшается и площадь леса. По сути, чем больше глобальное потепление, тем больше вырубка лесов.

По мере того, как леса становятся суше, лесные пожары становятся все более масштабными. Дороги и незаконная вырубка также ухудшают состояние лесов. Наблюдениия показывают, что сегодня "дуга обезлесения" достигает около 800 000 квадратных километров и расположена вдоль Амазонки. Ученые изучают эту дугу, чтобы понять, что произойдет с лесами Амазонки в следующие 100 лет.

Считается, что древесные лианы, вероятно, станут настоящей экологической проблемой. Проблема заключается в том, что лианы конкурируют с деревьями за свет и питательные вещества в почве и значительно снижают не только шансы дерева на выживание, но и общее разнообразие деревьев в лесу. В конце концов это может привести к тому, что лианы полностью захватят лес.

Инвазивные травы, завезенные скотоводами, вероятно, будут распространяться в ближайшие десятилетия, но "лишь немногие части" Амазонии могут превратиться в саванну. Эксперты считают, что в конце концов инвазивные виды, вероятно, вытеснят местные — в результате биоразнообразие значителньо снизится.

Дикая природа также быстро пострадает: по мнению Флореса, в опасности окажутся водные виды. Кроме того, разрушение амазонских лесов станет настоящей катастрофой для коренных народов. Эксперты считают, что опустошенная Амазония также приведет к "более хаотичной глобальной климатической системе".

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