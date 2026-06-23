Самая суровая среда на Земле: насколько на самом деле глубок Мировой океан (фото)

Океан покрывает большую часть нашей планеты, но все еще остается самым малоизученным местом на Земле.

Несмотря на то, что океан покрывает больше половины поверхности планеты, о самых глубоких его частях нам все еще известно меньше, чем о поверхности Луны. Глубина океана варьируется в зависимости от местоположения, но в среднем составляет 3,7 км. Впрочем, "глубоководье", по словам ученых, начинается уже на глубине около 1900 метров — на этой глубине солнечный свет почти не проникает, пишет Earth.com.

Ученые делят океан на зоны в зависимости от глубины: весь океанический столб называется пелагической зоной, а зоны описывают по уровню света, достигающего их. Солнечный свет быстро исчезает под поверхностью, а в прошлом люди даже считали, что отсутствие света означает отсутствие жизни. Впрочем, за последние два столетия ученые выяснили, что это утверждение далеко от правды.

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Как правило, океан делят на такие зоны:

эпипелагичекая (солнечная) — до 200 метров;

мезопелагическая (сумеречная): 200 – 1000 метров;

батипелагическая (полуночная): 1000 – 4000 метров;

абиссопелагическая (нижняя полуночная): 4000 метров – дно океана;

гадопелагическая (гадальная зона): глубоководные желоба ниже 6000 м.

По словам ученых, экстремальные глубины, как правило, существуют в желобах, образованных в результате столкновения тектонических плит — этот же процесс ответственен за образование самых высоких гор на планете.

Обычно мы не можем ощутить постепенное движение этих тектонических плит. Однако вдоль этих разломов накапливается давление, способное вызывать невероятно мощные землетрясения.

Самая глубокая точка океана

Самой глубокой точкой океана считается Марианская впадина — расщелина на морском дне, расположенная в западной части Тихого океана. Она простирается почти на 2600 км. Самой глубокой точкой Марианской впадиной считается Впадина Челленджер — ее глубина более 10,9 километра. Для сравнения, высота Эвереста достигает 8,8 км.

Карта строения океана Фото: Vanessa Ezekowitz

Самая враждебная среда

Морское дно — чрезвычайно враждебная среда. Например, исследования показали, что давление в Марианской впадине равно давлению 100 слонов. По сути, давление здесь настолько велико, что никакие белки не функционируют должным образом.

Отметим, что в целях безопасности погружения дайверов под воду ограничены 100 метрами. Для погружения ниже эпипелагической зоны необходимы подводные аппараты.

Жизнь процветает в океан

Большая часть самых глубоких точек океана была исследована учеными с помощью дистанционных зондов и автономных подводных аппаратов. Эти экспедиции показали, что вопреки давним убеждениям, жизнь существует по всему океану, даже в самых глубоких его точках.

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