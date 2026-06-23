Найсуворіше середовище на Землі: наскільки насправді глибокий світовий океан (фото)

Океан покриває більшу частину нашої планети, але досі залишається найменш дослідженим місцем на Землі.

Попри те, що океан покриває більше половини поверхні планети, про його найглибші частини нам досі відомо менше, ніж про поверхню Місяця. Глибина океану варіюється залежно від місця розташування, але в середньому становить 3,7 км. Втім, "глибоководдя", за словами вчених, починається вже на глибині близько 1900 метрів — на цій глибині сонячне світло майже не проникає, пише Earth.com.

Вчені поділяють океан на зони залежно від глибини: весь океанічний стовп називається пелагічною зоною, а зони визначають за рівнем світла, що досягає їх. Сонячне світло швидко зникає під поверхнею, а в минулому люди навіть вважали, що відсутність світла означає відсутність життя. Втім, за останні два століття вчені з’ясували, що це твердження далеке від істини.

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Як правило, океан поділяють на такі зони:

епіпелагічна (сонячна) — до 200 метрів;

мезопелагічна (сутінкова): 200 – 1000 метрів;

батипелагічна (північна): 1000 – 4000 метрів;

абіссопелагічна (нижня нічна): 4000 метрів – дно океану;

гадопелагічна (гадальна зона): глибоководні жолоби нижче 6000 м.

За словами вчених, екстремальні глибини, як правило, спостерігаються у жолобах, що утворилися внаслідок зіткнення тектонічних плит — саме цей процес зумовив утворення найвищих гір на планеті.

Зазвичай ми не можемо відчути поступовий рух цих тектонічних плит. Однак уздовж цих розломів накопичується тиск, здатний спричинити неймовірно потужні землетруси.

Найглибша точка океану

Найглибшою точкою океану вважається Маріанська западина — розлом на морському дні, розташований у західній частині Тихого океану. Вона простягається майже на 2600 км. Найглибшою точкою Маріанської западини вважається западина Челленджер — її глибина становить понад 10,9 кілометра. Для порівняння: висота Евересту сягає 8,8 км.

Карта будови океану Фото: Vanessa Ezekowitz

Найбільш вороже середовище

Морське дно — надзвичайно вороже середовище. Наприклад, дослідження показали, що тиск у Маріанській западині дорівнює тиску 100 слонів. По суті, тиск тут настільки великий, що жодні білки не функціонують належним чином.

Зазначимо, що з міркувань безпеки глибина занурення дайверів обмежена 100 метрами. Для занурення нижче епіпелагічної зони необхідні підводні апарати.

Життя процвітає в океані

Більшу частину найглибших точок океану вчені дослідили за допомогою дистанційних зондів та автономних підводних апаратів. Ці експедиції показали, що, всупереч давнім переконанням, життя існує по всьому океану, навіть у його найглибших точках.

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