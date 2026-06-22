Ні рослина, ні гриб: до появи дерев на Землі існував організм заввишки 8 метрів (фото)

Дослідники розповіли про прототакситів — восьмиметрові організми, які жили на суші ще до появи дерев.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета зазнала безлічі змін. 410 мільйонів років тому Земля була зовсім іншою: тут не було трави чи дерев, але на суші височіло щось інше — найбільші організми планети — прототаксити, пише IFLScience.

За словами вчених, важко сказати, чим саме були прототаксити. Колись вважалося, що вони мали коріння, як у грибів, проте згодом вчені виявили докази протилежного. Потім вчені виявили, що прототаксити, здавалося б, виконували роль дерев, але насправді не відповідали рослинам. Таким чином, прототаксити, схоже, не належать до жодного з відомих нам царств.

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За словами докторки Сенді Хетерінгтона, наукової співробітниці Національних музеїв Шотландії, прототаксіти — це життя, але не в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні. Організм демонструє анатомічні та хімічні характеристики, відмінні від грибів чи рослин — вчені вважають, що прототаксіти, ймовірно, належать до повністю вимерлої еволюційної гілки життя.

Художнє зображення того, як виглядало навколишнє середовище в Райні, Абердіншир, 410 мільйонів років тому Фото: Matt Humpage

Хетерінгтон разом із колегами дослідила скам’янілості древніх організмів, витягнутих із райських крем'янистих порід — ранньодевонського відкладення гірських порід, що містить добре збережені залишки стародавньої водно-болотної екосистеми, виявленої неподалік від шотландського села Райні. За словами вчених, відкладення датуються 400–412 мільйонами років тому і містять надзвичайно добре збережені скам’янілості деяких із найдавніших форм життя.

Однією з таких ранніх форм життя вважаються й прототаксити — гіганти свого часу, які, як вважається, досягали близько 8 метрів у висоту. Ці організми з’явилися на планеті близько 420 мільйонів років тому, і лише в середньому та пізньому девоні, приблизно через 25 мільйонів років, їх за розмірами перевершили дерева.

Вчені вважають, що ці форми життя були важливим джерелом їжі для голодних членистоногих. Втім, незважаючи на їхні розміри, ідентичність прототакситів тривалий час залишалася загадкою. За останні 165 років вчені виявили близько дюжини видів прототакситів, але саме один із них — Prototaxite taiti — знайдений у райських кремнях, допоміг вченим наблизитися до розгадки цієї таємниці.

Довгий час за загальноприйнятою теорією вважалося, що прототаксити є різновидом грибів. Однак дослідження 2026 року показало, що в їхніх скам’янілостях відсутні ознаки хітину — основного матеріалу клітинних стінок грибів. У них також були незвичайні внутрішні структури, які не зустрічаються ні в одного з нині живих або вимерлих грибів. У результаті вчені дійшли висновку, що ці стародавні організми, ймовірно, належали до лінії складних еукаріотів, які розвинулися незалежно, а потім вимерли, не залишивши живих нащадків.

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