Під землею виявлено складний світ: його помітили, спостерігаючи за рідкісними вомбатами (відео)

Дослідники використали нову систему зондування, щоб стежити за одним із найбільш вразливих видів Австралії.

Майже через три роки після застосування технології георадарного зондування для спостереження за підземним життям одного з найбільш вразливих видів Австралії. Результати показали, що північні волохаті вомбати будують складні нори незалежно від матеріалу, з яким працюють, пише Refractor.

Дослідження було проведено командою з Австралійського фонду охорони дикої природи (AWC), Фонду вомбатів (TWF) та Департаменту навколишнього середовища, туризму, науки та інновацій Квінсленда. Вчені використовували радіолокаційне обладнання в природному заповіднику Річарда Андервуда в Квінсленді — завдяки цьому їм вдалося краще зрозуміти, як вомбати поводяться під землею.

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На фотографії, зробленій у природному заповіднику Річарда Андервуда, зображена самка з невеликим горбком дитинча в сумці Фото: Australian Wildlife Conservancy

У ході дослідження вчені порівняли отримані дані зі спостереженнями на іншій ділянці в дикій природі — команда виявила різку відмінність у будові нір. За словами провідного автора дослідження Енді Хоу, отримані дані відкривають перед вченими абсолютно нові можливості щодо пошуку потенційних місць для переселення та відновлення популяції цього виду.

Результати дослідження показують, що в заповіднику Річарда Андервуда нори були меншими, ніж у Національному парку Еппінг-Форест. Вчені не знають напевно, але вважають, що це, ймовірно, пов’язано з матеріалами, з якими вомбати працювали під час будівництва нір. Піщані суглинки та суглинні піски в заповіднику Андервуда мають вищий ступінь структурної цілісності поблизу поверхні. Це вказує на те, що вомбатам не доводилося копати глибоко, на відміну від тварин, що мешкають у національному парку, де поширений пухкий піщаний матеріал.

Це відкриття є важливим для цього виду, оскільки суперечить уявленням екологів щодо уподобань вомбатів стосовно ґрунту. Вчені вважають, що ці результати відкривають більше можливостей для відновлення популяції цього вразливого виду.

За словами Хоу, досі вчені спиралися на дослідження залишкової популяції вомбатів у Еппінгському лісі, щоб визначити тип ґрунту, необхідний для потенційних місць переселення. Однак нове дослідження у поєднанні з історичними даними про доєвропейське поширення виду показало, що північні волохаті вомбати можуть будувати функціональні нори на більш широкому діапазоні типів ґрунтів.

Автори зазначають, що тепер використовуватимуть нові дані, щоб виявити місце, яке стане четвертим районом в Австралії, де мешкає популяція цих сумчастих. Знання того, що вомбати певною мірою пристосовуються до умов життя, може значно спростити пошук.

Зазначимо, що сьогодні у світі залишилося всього близько 450 північних волохатих вомбатів. Однак під час спостережень також було помічено самку з дитинчам, що дає надію на відновлення популяції цього виду.

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