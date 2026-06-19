Давня теорія еволюції спростована: першими на сушу вийшли зовсім не амфібії (фото)

Дослідники стверджують, що скам’янілості, схожі на скам’янілості дитинчат крокодилів, спростували давню теорію еволюції. Вчені вважають, що першими на сушу вийшли зовсім не амфібії.

Нові скам’янілості, схожі на останки дитинчат крокодилів, спростовують десятиліття еволюційних теорій щодо того, коли тварини вперше вийшли на сушу. Раніше вважалося, що першими тваринами, які вийшли на сушу, були амфібії. Однак нові результати показали, що насправді вони не були схожими на сучасних амфібій, пише Popular Science.

За словами співавтора нового дослідження, наукового співробітника Польового музею Джейсона Пардо, це відкриття свідчить про те, що деякі з перших тварин, які вийшли з первісного моря, були набагато більше схожі на стародавніх крокодилів.

Якщо результати нового дослідження спростовують таку давню теорію, то що ж насправді сталося? За словами вчених, ця історія починається у всесвітньо відомому місці знахідок скам’янілостей під назвою Мазон-Крік, на південний захід від Чикаго. Зазначимо, що це місце було відкрито в 1840-х роках і відтоді є справжньою золотою жилою для дослідників.

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За словами вчених, скам’янілості з Мазон-Крік — по суті — є капсулами часу, що зафіксували неможливе. У новому дослідженні вчені вивчили десятки скам’янілостей з Мазон-Крік, але двома "головними" знахідками стали дитинчата тварин, відомі як емболомери.

Вчені витратили роки на розшифровку цього викопного емболомера немовляти Фото: Arjan Mann

Зазначимо, що емболомери дещо нагадували сучасних крокодилів. У період від 350 до 280 мільйонів років тому ці крокодилоподібні тварини панували в річках, болотах та озерах стародавнього світу. Вважається, що дорослі особини могли досягати понад 3 метри в довжину, але екземпляри, досліджені в ході дослідження, мали лише кілька сантиметрів у довжину.

Вчені дослідили скам’янілість, і зрештою Конадський музей природи в Оттаві підтвердив за допомогою електронної мікроскопії, що скам’янілість дійсно є ембріоном. Однак це лише породило ще більше запитань, оскільки скам’янілість не демонструвала жодних класичних ознак пуголовка амфібій.

За словами вчених, незважаючи на те, що крихітні скам’янілості не мали кінцівок, у них також не було зовнішніх зябер. Відсутність зябер вказувала на те, що крихітні емболомери не пройшли б класичну метаморфозу амфібій від пуголовка до дорослої особини.

Автори зазначають, що вони дослідили низку різних видів, які представляють різні лінії еволюції у переході від риб до чотириногих, і виявили, що жоден із них не має нічого, що хоча б віддалено нагадувало б пуголовка. По суті, якщо немає пуголовка, то немає й метаморфози. Вчені стверджують, що життєві цикли цих ранніх чотириногих більше схожі на наші або на цикли риб, ніж на цикли амфібій. Таким чином, нові дані фактично спростовують давню теорію еволюції.

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