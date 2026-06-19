Давняя теория эволюции опровергнута: первым на сушу вышли вовсе не амфибии (фото)

Исследователи заявляют, что окаменелости, похожие на окаменелости детенышей крокодилов, опровергли давнюю теорию эволюции. Ученые считают, что первыми на сушу вышли вовсе не амфибии.

Новые окаменелости, похожие на останки детенышей крокодилов, опровергают десятилетия эволюционных теорий о том, когда животные впервые вышли на сушу. Ранее считалось, что первыми животными, вышедшими на сушу, были амфибии. Однако новые результаты показали, что на самом деле они не были похожи на современных амфибий, пишет Popular Science.

По словам соавтора нового исследования, научного сотрудника Полевого музея Джейсона Пардо, открытие указывает, что некоторые из первых животных, вышедших из первобытного моря, были гораздо больше похожи на древних крокодилов.

Если результаты нового исследования опровергают столь давнюю теорию, что же на самом деле произошло? По словам ученых, эта история начинается на всемирно известном месте находок ископаемых под названием Мазон-Крик, к юго-западу от Чикаго. Отметим, место было обнаружено в 1840-х годах и с тех пор является золотой жилой для исследователей.

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По словам ученых, окаменелости из Мазон-Крик — по сути, представляют собой капсулы времени, запечатлившие невозможное. В новом исследовании ученые изучили десятки окаменелостей из Мазон-Крик, но двумя "центральными" находками стали детеныши животных, известные как эмболомеры.

Ученые потратили годы на расшифровку этого ископаемого эмболомера младенца Фото: Arjan Mann

Отметим, что эмболомеры немного напоминали современных крокодилов. В период от 350 до 280 миллионов лет назад эти крокодилоподобные животные господствовали в реках, болотах и озерах древнего мира. Считается, что взрослые особи могли достигать более 3 метров в длину, но экземпляры, изученные в исследовании, были лишь несколько сантиметров в длину.

Ученые исследовали окаменелость и в конце концов Конадский музей природы в Оттаве подтвердил, что окаменелость действительно является эмбрионом с помощью электронной микроскопии. Но это лишь породило еще больше вопросов, поскольку окаменелость не демонстрировала никаких классических признаков головастика амфибий.

По словам ученых, несмотря на то, что у крошечных окаменелостей не было конечностей, у них также отсутствовали внешние жабры. Отсутствие жабр указывало на то, что крохотные маленькие эмболомеры не прошли бы классическую метаморфозу амфибий от головастика до взрослой особи.

Авторы отмечают, что они изучили ряд различных видов, представляющих разные линии в переходе от рыб к четвероногим, и обнаружили, что ни у одного из них нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы головастика. По сути, если нет головастика, то нет и метаморфозы. Ученые утверждают, что жизненные циклы этих ранних четвероногих больше похожи на наши или на циклы рыб, чем на циклы амфибий. Таким образом, новые данные фактически опровергают давнюю теорию эволюции.

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