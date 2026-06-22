Под землей обнаружен сложный мир: его обнаружили, наблюдая за редкими вомбатами (видео)

Исследователи использовали новую систему зондирования, чтобы шпионить за одним из наиболее уязвимых видов Австралии.

Спустя почти три года после применения технологии георадарного зондирования для наблюдения за подземной жизнью одного из наиболее уязвимых видов Австралии. Результаты показали, что северные волосатые вомбаты строят сложные норы независимо от материала, с которым работают, пишет Refractor.

Исследование было проведено командой из Австралийского фонда охраны дикой природы (AWC), Фонда вомбатов (TWF) и Департамента окружающей среды, туризма, науки и инноваций Квинсленда. Ученые использовали радиолокационную технику в природном заповеднике Ричарда Андервуда в Квинсленде — результате им удалось лучше понять, как вомбаты ведут себя под землей.

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На фотографии, сделанной в природном заповеднике Ричарда Андервуда, изображена самка с небольшим бугорком детеныша в сумке Фото: Australian Wildlife Conservancy

В ходе исследования ученые сравнили полученные данные с наблюдениями на другом участке в дикой природе — команда обнаружила резкое различие в конструкции нор. По словам ведущего автора исследования Энди Хоу, полученные данныме открывают перед учеными совершенно новые возможности в плане поиска птенциальных мест для переселения и восстановления популяции этого вида.

Результаты исследования показывают, что в заповеднике Ричарда Андервуда норы были мельче, чем в Национальном парке Эппинг-Форест. Ученые не знают наверняка, но считают, что это, вероятно, связано с материалами, с которыми вомбаты работали во время строительства нор. Песчаные суглинки и суглинистые пески в заповеднике Андервуда обладают более высокой степенью структурной целостности вблизи поверхности. Это указывает на то, что вомбатам не приходилось копать глубоко, в отличие от животных, живущих в национальном парке, где распространен рыхлый песчаный материал.

Открытие важно для вида, поскольку противоречит представлениям экологов о предпочтениях вомбатов в отношении почвы. Ученые считают, что результаты открывают больше возможностей для восстановления популяции этого хрупкого вида.

По словам Хоу, до сих пор ученые опирались на исследования остаточной популяции вомбатов в Эппингском лесу, чтобы определить тип почвы, необходимый для потенциальных мест переселения. Однако новое исследование в сочетании с историческими данными о доевропейском распространении вида показало, что северные волосатые вомбаты могут строить функциональные норы на более широком диапазоне типов почв.

Авторы отмечают, что теперь будут использовать новые данные, чтобы обнаружить место, которое станет четвертым районом в Австралии, где обитает популяция этих сумчатых. Знание того, что вомбаты в некоторой степени адаптируются к условиям жизни, может значительно упростить поиск.

Отметим, что сегодня в мире осталось всего около 450 северных волосатоносых вомбатов. Однако наблюдения также показали самку с детенышем, что дает надежду на восстановление вида.

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