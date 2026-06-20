От общения к сотрудничеству: какие секреты животных раскрыло новое исследование (фото)

Учёные подробно изучили, как различные виды животных взаимодействуют друг с другом, и обнаружили, что коммуникация играет центральную роль в этих партнерских отношениях. В новом исследовании было рассмотрено, как животные используют звуки, движения, визуальные сигналы, химические сигналы и другие формы коммуникации для координации действий.

В исследовании были собраны примеры из жизни млекопитающих, птиц, рыб и насекомых, демонстрирующие: сотрудничество между видами более распространено и изощренно, чем многие себе представляют. Исследователи проанализировали широкий спектр взаимодействий в природе, пишет Phys.org.

Одним из хорошо известных примеров является большой воскояд — птица, которая приводит людей к гнездам диких пчел. После того как люди собирают мед, птица получает доступ к пчелиному воску и другим остаткам. В обзоре также рассматриваются рыбы-чистильщики, которые удаляют паразитов с более крупных рыб рифовых экосистем в обмен на пищу и защиту.

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По словам главной авторки исследования, доктора Кэти Данкли из Оксфордского университета: "Из известных нам примеров следует, что особи координируют свои действия, чтобы получить доступ к общим ресурсам, таким как пища, или обменять ресурсы на услуги, например, защиту от хищников".

Исследование показало, что успешное сотрудничество зависит от способности животных обмениваться информацией. Различные виды часто воспринимают окружающий мир с помощью разных органов чувств, что затрудняет координацию действий. Несмотря на эти различия, животные разработали сигналы, которые помогают им определять надежных партнеров и организовывать свою деятельность. Например, бородавочники могут просить птиц и млекопитающих о помощи в очистке шерсти с помощью характерных поз тела.

Одним из хорошо известных примеров является большой воскояд — птица, которая приводит людей к гнездам диких пчел Фото: Wikimedia Commons

Общение также помогает животным избежать эксплуатации. Взаимодействие с другими видами может быть сопряжено с рисками, особенно когда один из партнёров может воспользоваться другим. В обзоре были выделены рыбы-чистильщики, такие как Labroides dimidiatus, и креветки-чистильщики, например, видов рода Urocaridella, которые используют яркую окраску и узнаваемые движения, чтобы сигнализировать, что они предоставляют услуги по очистке, а не представляют угрозу.

Обзор также показал, что коммуникация между видами может быть чрезвычайно гибкой. Некоторые сигналы остаются стабильными в течение длительных периодов, например, положение "голова вверх" или "хвост вертикально", которые используют рыбы, нуждающиеся в услугах по очистке. Другие сигналы варьируются в зависимости от местных условий.

Рыбы-чистильщики, такие как Labroides dimidiatus, используют яркую окраску и характерные движения, чтобы дать понять, что они оказывают услуги по очистке Фото: Wikimedia Commons

Одним из примеров является взаимодействие дельфинов и рыбаков, когда рыбаки интерпретируют определенные формы поведения дельфинов как признаки того, что настал подходящий момент для заброса сетей. Старший автор исследования, доктор Ван дер Вал, пояснил: "В некоторых формах межвидового сотрудничества подсказки и сигналы варьируются в зависимости от экологического контекста, вовлечённых видов, а также от того, является ли сигнал врождённым или приобретённым".

Исследователи предположили, что некоторые сигналы могут возникать как простые формы поведения или черты, которые непреднамеренно передают информацию. Когда эти подсказки становятся полезными, естественный отбор может способствовать их дальнейшему использованию, в конечном итоге превращая их в целенаправленные сигналы. Другие сигналы могли возникнуть в совершенно иных ситуациях, таких как уход за потомством или разрешение конфликтов, прежде чем быть адаптированными для межвидового сотрудничества.

Одним из примеров является взаимодействие дельфинов и рыбаков, когда рыбаки расценивают определенные формы поведения дельфинов как признаки того, что настал подходящий момент для заброса сетей Фото: Wikimedia Commons

Данкли отметила: "Изучение того, как информация передается между видами, даёт нам прекрасную возможность понять, как возникают, изменяются и иногда совместно эволюционируют системы коммуникации". Этот процесс может помочь учёным лучше понять не только поведение животных, но и более широкое развитие систем коммуникации в ходе эволюции.

Этот обзор стал результатом междисциплинарного семинара, который состоялся в Кембридже в июле 2023 года. Проект объединил 58 исследователей из таких областей, как биология, антропология, лингвистика и поведение животных. Их совместные знания позволили им изучить сотрудничество среди широкого спектра видов и в различных средах.

Учёные считают, что об этих взаимоотношениях ещё предстоит узнать многое. Доктор Ван дер Вал подчеркнул это, отметив: "Нам ещё предстоит узнать многое о том, как эти системы функционируют и эволюционируют. Мы с нетерпением ждем будущих исследований, которые раскроют как эти взаимодействия, так и другие формы межвидового сотрудничества, которые пока еще не открыты".

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