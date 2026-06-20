Теперь он точно поймет: ученые обнаружили очень простой способ пообщаться со своим котом (фото)

Кошек часто считают независимыми и отстранёнными домашними питомцами, с которыми не всегда получается найти общий язык. Однако учёные рассказали о на удивление простом способе завязать с ними разговор.

Учёные обнаружили, что определённый тип зрительного контакта может помочь кошкам чувствовать себя более комфортно в присутствии людей и способствовать позитивному взаимодействию, пишет ScienceAlert.

Исследователи из Университета Сассекса изучали, как кошки реагируют на мимику, известную как "медленное моргание". Вместо улыбки, обнажающей зубы — которая может показаться животным угрожающей, — людей просили сузить глаза и медленно закрыть их, глядя на кошку. Результаты показали, что кошки воспринимают такое поведение как дружеский сигнал.

Ученые рассказали о на удивление простом способе завязать разговор с котом Фото: Bianca Marolla

Карен Маккомб, психолог из Университета Сассекса, объяснила значение этих выводов: "Как человек, который не только изучал поведение животных, но и является владелицей кошки, я очень рада, что смогла продемонстрировать: кошки и люди могут общаться именно так".

Відео дня

Она добавила, что многие владельцы кошек уже давно подозревали о существовании такой формы общения, поэтому было чрезвычайно интересно найти научные доказательства в подтверждение этой идеи.

Два отдельных эксперимента

Исследователи провели несколько экспериментов в подтверждение своей теории. В первом приняли участие 21 кошка из 14 домохозяйств.

Хозяева сидели примерно в метре от своих кошек и медленно моргали каждый раз, когда животные смотрели на них. На видеозаписях были запечатлены реакции как людей, так и кошек.

Данные показали, что кошки чаще реагировали медленным морганием на жест своих хозяев по сравнению с ситуациями, когда взаимодействия не происходило.

Кошки формируют простую форму взаимодействия между видами Фото: Pexels

Во втором эксперименте 24 кошки из восьми домохозяйств взаимодействовали с исследователями, которых они ранее никогда не видели. В одном из условий исследователи использовали ту же технику медленного моргания и протягивали руку к кошке.

В контрольной группе они просто смотрели на кошек, не моргая. Результаты показали, что кошки не только чаще отвечали медленным морганием, но и чаще подходили к протянутой руке незнакомого человека после получения этого дружеского зрительного сигнала.

"Это исследование — первое, в котором экспериментально изучается роль медленного моргания в общении между кошками и людьми", — сказала Маккомб.

Она предложила владельцам кошек самостоятельно опробовать эту технику, расслабленно прищуривая глаза и на мгновение закрывая их. По её словам, кошки часто реагируют точно так же, что создаёт простую форму взаимодействия между видами.

Кошачья улыбка

Медленное мигание часто описывают как кошачью версию улыбки. Обычно кошки демонстрируют его, когда чувствуют себя спокойно, в безопасности и комфортно.

Учёные полагают, что это может служить сигналом мирных намерений. Поскольку прямой взгляд у животных часто воспринимается как угроза, расслабленное движение глаз может сигнализировать об отсутствии опасности.

Эти выводы согласуются с другими исследованиями, которые показывают, что кошки обладают более высоким уровнем социальной осведомлённости, чем многие предполагают. Исследования продемонстрировали, что кошки, как правило, положительно реагируют на людей, которые обращают внимание на их сигналы.

Медленное мигание часто описывают как кошачью версию улыбки Фото: loveyoustepan

Они могут распознавать свои имена, устанавливать прочные эмоциональные связи со своими хозяевами и даже реагировать на изменения в эмоциях человека. Некоторые данные свидетельствуют о том, что кошки, живущие с людьми определённых типов личности, могут демонстрировать схожие поведенческие черты.

Исследователи до сих пор не уверены в точной причине, по которой у кошек сформировалось поведение медленного моргания. Возможно, это возникло как естественный кошачий сигнал, который люди научились распознавать. Другая возможность заключается в том, что одомашненные кошки постепенно переняли поведение, вызывавшее положительную реакцию у людей.

Определить, какое объяснение является правильным, по-прежнему сложно, поскольку кошки и люди живут вместе уже тысячи лет.

Тасмин Хамфри, также из Университета Сассекса, подчеркнула более широкое значение этого исследования: "Понимание позитивных способов взаимодействия кошек и людей может улучшить общественное восприятие кошек, повысить их благополучие и рассказать нам больше о социально-когнитивных способностях этого недостаточно изученного вида".

Она также отметила, что полученные результаты могут помочь оценить благополучие кошек в таких местах, как ветеринарные клиники и приюты для животных.

Другие новости науки