Тепер точно зрозуміє: учені виявили напрочуд легкий спосіб, як порозмовляти зі своїм котом (фото)

Кішок часто вважають незалежними і відстороненими домашніми улюбленцями, з якими не завжди виходить порозумітися. Однак учені розповіли про напрочуд простий спосіб, як завести з ними розмову.

Учені виявили, що певний тип зорового контакту може допомогти кішкам почуватися комфортніше в присутності людей та сприяти позитивній взаємодії, пише ScienceAlert.

Дослідники з Університету Сассексу вивчали, як кішки реагують на міміку, відому як "повільне моргання". Замість посмішки, що оголює зуби — яку може здатися тваринам загрозливою, — людей просили звузити очі й повільно заплющити їх, дивлячись на кішку. Результати показали, що кішки сприймають таку поведінку як дружній сигнал.

Учені розповіли про напрочуд простий спосіб, як завести розмову з котом Фото: Bianca Marolla

Карен Маккомб, психологиня з Університету Сассексу, пояснила значення цих висновків: "Як людина, яка не тільки вивчала поведінку тварин, а й є власницею кота, я дуже рада, що змогла продемонструвати: коти й люди можуть спілкуватися саме так".

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Вона додала, що багато власників котів уже давно підозрювали про існування такої форми спілкування, тому було надзвичайно цікаво знайти наукові докази на підтвердження цієї ідеї.

Два окремі експерименти

Дослідники провели кілька експериментів на підтвердження своєї теорії. У першому взяли участь 21 кішка з 14 домогосподарств.

Власники сиділи приблизно за метр від своїх кішок і повільно кліпали щоразу, коли тварини дивилися на них. На відеозаписах було зафіксовано реакції як людей, так і кішок.

Дані показали, що кішки частіше відповідали повільним морганням на жест своїх власників порівняно з ситуаціями, коли взаємодії не відбувалося.

Коти створюють просту форму взаємодії між видами Фото: Pexels

У другому експерименті 24 коти з восьми домогосподарств взаємодіяли з дослідниками, яких вони раніше ніколи не бачили. В одній з умов дослідники використовували ту саму техніку повільного моргання та простягали руку до кота.

У контрольній групі вони просто дивилися на котів, не моргаючи. Результати показали, що коти не тільки частіше відповідали повільним морганням, але й частіше підходили до простягнутої руки незнайомої людини після отримання цього дружнього зорового сигналу.

"Це дослідження є першим, яке експериментально вивчає роль повільного моргання у спілкуванні між котами та людьми", — сказала Маккомб.

Вона запропонувала власникам котів самостійно випробувати цю техніку, розслаблено звужуючи очі та на мить заплющуючи їх. За її словами, коти часто реагують так само, створюючи просту форму взаємодії між видами.

Котяча усмішка

Повільне моргання часто описують як котячу версію посмішки. Зазвичай коти демонструють її, коли почуваються спокійно, безпечно та комфортно.

Учені вважають, що це може слугувати сигналом мирних намірів. Оскільки прямий погляд серед тварин часто трактується як загроза, розслаблений рух очей може сигналізувати про відсутність небезпеки.

Ці висновки узгоджуються з іншими дослідженнями, які показують, що коти мають вищий рівень соціальної обізнаності, ніж багато хто припускає. Дослідження продемонстрували, що коти, як правило, позитивно реагують на людей, які звертають увагу на їхні сигнали.

Повільне моргання часто описують як котячу версію посмішки Фото: loveyoustepan

Вони можуть розпізнавати свої імена, формувати міцні емоційні зв’язки зі своїми господарями та навіть реагувати на зміни в емоціях людини. Деякі дані свідчать про те, що кішки, які живуть із людьми певних типів особистості, можуть відображати подібні поведінкові риси.

Дослідники досі не впевнені щодо точної причини, чому у кішок розвинулася поведінка повільного моргання. Можливо, це виникло як природний котячий сигнал, який люди навчилися розпізнавати. Інша можливість полягає в тому, що одомашнені кішки поступово перейняли поведінку, яка викликала позитивну реакцію у людей.

Визначити, яке пояснення є правильним, залишається складно, оскільки кішки та люди живуть разом уже тисячі років.

Тасмін Хамфрі, також з Університету Сассексу, виділила більш широке значення цього дослідження: "Розуміння позитивних способів взаємодії котів і людей може покращити суспільне розуміння котів, підвищити їхній добробут та розповісти нам більше про соціально-когнітивні здібності цього недостатньо вивченого виду".

Вона також зазначила, що отримані результати можуть допомогти оцінити добробут котів у таких місцях, як ветеринарні клініки та притулки для тварин.

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