Не растение и не гриб: до появления деревьев на Земле жил организм высотой 8 метров (фото)

Исследователи рассказали о прототакситах — восьмиметровых организмах, живших на суше еще до появления деревьев.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела множество изменений. 410 миллионов лет назад Земля была совсем другой: здесь не было травы или деревьев, но нечто другое возвышалось на суше — крупнейшие организмы планеты — прототакситы, пишет IFLScience.

По словам ученых, сложно сказать, чем именно были прототакситы. Когда-то считалось, что у них были корни грибов, однако позже ученые обнаружили доказательства обратного. Затем ученые обнаружили, что прототакситы, казалось бы, выполняли роль деревьев, но на самом деле не соответствовали растениям. Таким образом, прототакситы, похоже, не относятся ни к одному из известных нам царств.

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По словам доктора Сэнди Хетерингтона, научного сотрудника Национальных музеев Шотландии, прототакситы — жизнь, но не в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Организм демонстрирует анатомические и химические характеристики, отличные от грибов или растений — ученые считают, что прототакситы, вероятно, относятся к полностью вымершей эволюционной ветви жизни.

Художественное изображение того, как выглядела окружающая среда в Райни, Абердиншир, 410 миллионов лет назад Фото: Matt Humpage

Хетерингтон с коллегами изучила окаменелости древних организмов, извлеченных из райских кремнистых пород — раннедевонское отложение горных пород, содержащее хорошо сохранившиеся остатки древней водно-болотной экосистемы, обнаруженной недалеко от шотландской деревни Райни. По словам ученых, отложения датируются 400–412 миллионами лет назад и содержат исключительно хорошо сохранившиеся окаменелости некоторых из самых ранних форм жизни.

Одной из таких ранних форм жизни считаются и прототакситы — гиганты своего времени, которые, как считаются, достигли около 8 метров в высоту. Это организмы появились на планете около 420 миллионов лет назад и были превзойдены по размерам деревьями лишь в среднем и позднем девоне, примерно 25 миллионов лет спустя.

Ученые считают, что эти формы жизни представляли собой значительный ресурс для голодных членистоногих. Впрочем, несмотря на их размеры, идентичность прототакситов долгое время оставалась загадкой. За последние 165 лет ученые обнаружили около дюжины видов прототакситов, но именно один из них — Prototaxite taiti — найденный в райских кремнях, помог ученым приблизиться к разгадке этой тайны.

Долгое время ведущая теория предполагала, что прототакситы являются разновидностью грибов. Однако исследование 2026 года показало, что в их окаменелостях отсутствуют признаки хитина, основного материала клеточных стенок грибов. У них также были необычные внутренние структуры, не встречающиеся ни у одного из ныне живущих или вымерших грибов. В результате ученые пришли к выводу, что эти древние организмы, вероятно, принадлежали к линии сложных эукариот, которые развились независимо, а затем вымерли, не оставив живых потомков.

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