В джунглях обнаружен странный паразит, поедающий "зомби": ничего подобного не видели прежде

Малайзийские ученые исследовали джунгли, когда наткнулись на нечто необычное — команда обнаружила новый вид паразита, не похожий ни на что другое.

Новый вид паразитического гриба, который питается "грибами-зомби", способными заражать насекомых, был обнаружен учеными в джунглях Борнео во время нескольких полевых экспедиций, проведенных Институтом тропической биологии и охраны природы Университета Малайзии в Сабахе, пишет Science Alert.

Ученые назвали новый вид "гиперпаразитом", потому что он эффективно паразитирует на основном патогене. По словам ученых, гриб относится к роду Pleurocordyceps и действует как специализированный гиперпаразит.

Известно, что новый вид паразитирует на муравьях, уже зараженных Ophiocordyceps, или "зомби-грибом", который воздействует на нервную систему зараженного насекомого, заставляя его вести себя непредсказуемо, прежде чем убить и вырваться из тела жертвы. Исследователи отмечают, что вместо того, чтобы воздействовать на саму нервную систему насекомого, Pleurocordyceps проникает в ткани хозяина и питается ими напрямую.

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На фотографии изображен новый вид, Pleurocordyceps cornusynnemata, названный так за свои отчетливо выраженные роговидные структуры Фото: Universiti Malaysia Sabah

Новый вид был назван в честь своей уникальной, отчетливо роговидной структуры и был обнаружен после того, как ученые изучили мертвого муравья, собранного в долине Данум, отдаленном районе на юге Сабаха.

Отметим, что это не первый паразит такого рода в мире, но он первый представитель своего рода, обладающий характерной роговидной структурой. В ходе полевых исследований ученые также обнаружили новый вид грибка, убивающего пауков, который распространяет споры по паукообразным, прежде чем убить их.

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