Стресс улучшает зрение шмелей и ускоряет их реакцию: что обнаружили исследователи (фото)

Учёные обнаружили, что стресс может изменить то, как шмели воспринимают окружающий мир, помогая им эффективнее обрабатывать зрительную информацию и быстрее принимать решения. Исследование показало, что кратковременный стресс изменяет зрительную систему насекомых таким образом, что это может помочь им быстрее реагировать в случае опасности.

Исследование проводилось под руководством ученых, среди которых были Вивек Нитьянанда и Ольга Проценко, сообщает Phys.org.

Чтобы вызвать стрессовую реакцию, учёные осторожно встряхивали шмелей, имитируя нападение хищника. Затем исследователи проверили, насколько хорошо насекомые способны распознавать такие зрительные признаки, как контраст и мелкие детали.

По словам Нитьянанды, "хотя стресс и является негативным явлением, он может подготовить особь к будущим вызовам, изменяя её реакции". Исследователи обнаружили, что шмели, находившиеся в стрессовом состоянии, стали более чувствительными к мелким пространственным деталям и продемонстрировали изменения в способности распознавать контраст.

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Исследователи обнаружили, что шмели, находившиеся в стрессовом состоянии, стали более чувствительными к мелким пространственным деталям Фото: Pexels

Команда также изучила, как стресс влияет на принятие решений. Пчелам давали задания, требующие от них выбора между различными визуальными вариантами. Результаты показали, что пчелы, находившиеся в стрессовом состоянии, делали выбор быстрее и были более склонны к принятию решения. Важно, что их точность не снижалась, несмотря на более быстрое время реакции.

Это открытие свидетельствует о том, что кратковременный стресс иногда может давать преимущество. В естественной среде пчелы часто сталкиваются с угрозами, такими как хищники, скрывающиеся среди цветов. Более быстрая реакция в сочетании с более острым зрительным восприятием может повысить их шансы избежать опасности. Проценко отметила, что стресс может помогать пчелам обнаруживать мелкие детали, например, замаскированного паука, поджидающего на цветке.

Это исследование также даёт представление о том, как функционируют сенсорные системы у разных видов. Ранее проведённые исследования на людях показали, что стресс может влиять на внимание и зрительное восприятие. Сходство, наблюдаемое у пчел, свидетельствует о том, что, несмотря на значительные различия между мозгом насекомых и мозгом человека, могут существовать некоторые общие биологические принципы.

Интересным фактом является то, что мозг шмеля содержит менее одного миллиона нейронов, тогда как человеческий мозг — примерно 86 миллиардов. Несмотря на эту огромную разницу, в обоих случаях под воздействием стрессовых ситуаций могут наблюдаться изменения в восприятии. Это делает пчел ценными объектами для изучения того, как внутренние состояния влияют на поведение и принятие решений.

Стресс может помогать замечать мелкие детали, например, спрятанного паука, сидящего на цветке Фото: Wikimedia Commons

Исследователи полагают, что их выводы могут найти применение не только в биологии. Понимание того, как стресс влияет на восприятие, может помочь учёным, изучающим человеческий мозг, а также способствовать разработке роботов и искусственных систем, которым необходимо быстро принимать решения на основе визуальной информации.

Команда планирует продолжить исследование нейронных процессов, ответственных за эти изменения, а также изучить, как различные формы и продолжительность стресса влияют на восприятие. Исследование показывает, что стресс не всегда вреден. В некоторых ситуациях он может помочь животным сосредоточиться на важной информации и реагировать более эффективно.

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