Стрес дає джмелям гостріший зір та швидшу реакцію: що виявили дослідники (фото)

Вчені виявили, що стрес може змінити те, як джмелі сприймають навколишній світ, допомагаючи їм ефективніше обробляти зорову інформацію та швидше приймати рішення. Дослідження показало, що короткочасний стрес змінює зорову систему комах таким чином, щоб це могло допомогти їм швидше реагувати в разі небезпеки.

Дослідження проводилося під керівництвом вчених, серед яких були Вівек Нітьянанда та Ольга Проценко, пише Phys.org.

Щоб викликати стресову реакцію, вчені обережно струшували джмелів, імітуючи атаку хижака. Потім дослідники перевірили, наскільки добре комахи здатні розпізнавати такі зорові ознаки, як контраст і дрібні деталі.

За словами Нітьянанди, "хоча стрес є негативним явищем, він може підготувати особину до майбутніх викликів, змінюючи її реакції". Дослідники виявили, що джмелі, які перебували у стресовому стані, стали чутливішими до дрібних просторових деталей і продемонстрували зміни у здатності розпізнавати контраст.

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Дослідники виявили, що джмелі, які перебували у стресовому стані, стали чутливішими до дрібних просторових деталей Фото: Pexels

Команда також дослідила, як стрес впливає на прийняття рішень. Бджолам давали завдання, які вимагали від них вибору між різними візуальними варіантами. Результати показали, що бджоли, які перебували у стресовому стані, робили вибір швидше і були більш схильні до прийняття рішення. Важливо, що їхня точність не знижувалася, попри швидший час реакції.

Це відкриття свідчить про те, що короткочасний стрес іноді може давати перевагу. У природному середовищі бджоли часто стикаються з загрозами, такими як хижаки, що ховаються серед квітів. Швидша реакція в поєднанні з гострішим зоровим сприйняттям може підвищити їхні шанси уникнути небезпеки. Проценко зазначила, що стрес може допомагати бджолам виявляти дрібні деталі, наприклад, замаскованого павука, що чекає на квітці.

Це дослідження також дає уявлення про те, як працюють сенсорні системи у різних видів. Раніше проведені дослідження на людях показали, що стрес може впливати на увагу та зорове сприйняття. Схожість, спостережувана у бджіл, свідчить про те, що, попри значні відмінності між мозком комах і мозком людини, можуть існувати деякі спільні біологічні принципи.

Цікавим фактом є те, що мозок джмеля містить менше ніж один мільйон нейронів, тоді як людський мозок — приблизно 86 мільярдів. Незважаючи на цю величезну різницю, у обох випадках можуть спостерігатися зміни у сприйнятті під впливом стресових ситуацій. Це робить бджіл цінними об'єктами для вивчення того, як внутрішні стани впливають на поведінку та прийняття рішень.

Стрес може допомагати виявляти дрібні деталі, наприклад, замаскованого павука, що чекає на квітці Фото: Wikimedia Commons

Дослідники вважають, що їхні висновки можуть мати застосування не лише в біології. Розуміння того, як стрес змінює сприйняття, може допомогти вченим, які вивчають людський мозок, а також сприяти розробці роботів та штучних систем, яким потрібно швидко приймати рішення на основі візуальної інформації.

Команда планує продовжувати досліджувати нейронні процеси, відповідальні за ці зміни, та вивчати, як різні форми та тривалість стресу впливають на сприйняття. Дослідження демонструє, що стрес не завжди є шкідливим. У деяких ситуаціях він може допомогти тваринам зосередитися на важливій інформації та реагувати ефективніше.

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