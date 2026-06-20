Чому у банана б'ється серце: кумедний експеримент з фітнес-трекером здивував мережу (фото)

Якщо обернути смарт-годинник або фітнес-трекер навколо банана, ківі, авокадо чи іншого фрукта, є велика ймовірність, що пристрій покаже показники пульсу. Хоча спочатку це може здатися дивним, існує пояснення цього явища.

Сучасні смарт-годинники вимірюють частоту пульсу за допомогою методу, який називається фотоплетизмографія (PPG). Ця технологія працює за принципом направлення світла на шкіру та вимірювання того, як це світло поглинається та відбивається, пише IFLScience.

Датчики в смарт-годиннику відстежують незначні зміни об'єму крові під шкірою. Кожен удар серця тимчасово збільшує кровотік у дрібних кровоносних судинах, що спричиняє незначні зміни у поведінці світла. Годинник фіксує ці зміни та перетворює їх на показники пульсу.

Цікаво стає тоді, коли пристрій розміщують на чомусь, що не є людиною. Під час одного з тестів доктор Альфредо Карпінеті прикріпив смарт-годинник до банана й отримав показник 85 ударів на хвилину. Лора Сіммонс також протестувала кілька фруктів і зафіксувала показники для нектарина та авокадо в діапазоні нижніх 70-х, для ківі — 110 ударів на хвилину, тоді як помідор не дав жодного вимірюваного пульсу.

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На щастя, ці результати не означають, що у фруктів є серцебиття. Натомість смарт-годинник продовжує намагатися розпізнати закономірності у даних про світло, які він отримує. Невеликі рухи, вібрації, текстура поверхні та випадкові коливання відбитого світла можуть нагадувати сигнали, які пристрій асоціює з кровотоком.

Датчики в смарт-годиннику відстежують незначні зміни об'єму крові під шкірою Фото: Xiaomi

PPG вважається неінвазивною методикою, оскільки не вимагає використання голок чи будь-яких процедур, пов'язаних із втручанням у тіло. Вона повністю базується на світлі та датчиках. Зелені світлові індикатори, які часто видно на нижній стороні смарт-годинника, є частиною цієї системи й безперервно збирають інформацію для оцінки частоти серцебиття.

Експеримент із фруктами демонструє важливий факт щодо технологій, що носяться на тілі: ці пристрої покладаються на алгоритми, які інтерпретують дані датчиків. Хоча зазвичай вони ефективно працюють, коли люди носять їх правильно, незвичайні предмети іноді можуть заплутати систему та генерувати несподівані показники. Подібні ефекти можуть виникати не лише з фруктами, а й з іншими предметами побуту.

Розуміння того, як смарт-годинники збирають та обробляють інформацію, допомагає користувачам краще оцінити як переваги, так і обмеження носимих пристроїв. Це є нагадуванням про те, що технологія іноді може виявляти закономірності там, де їх насправді немає, що робить цей простий експеримент і розважальним, і пізнавальним.

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