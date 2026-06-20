Чому ефект чаю відрізняється від кави: річ не в кількості кофеїну (фото)

Кава та чай — два найпопулярніші напої у світі, і обидва відомі тим, що допомагають людям залишатися бадьорими та зосередженими. Каву пов'язують із нервовою енергією та раптовими сплесками бадьорості, а чай асоціюється зі спокійнішим і стабільнішим самопочуттям.

Цікаво, що різниця між напоями полягає не лише від вмісту кофеїну. Нове дослідження вказує на важливість амінокислот, пише IFLScience.

Вчені проаналізували 20 комерційних сортів чаю, і виявили, що вміст кофеїну в них коливався від 14 до 61 міліграма на порцію. Кава може містити значно більше кофеїну, але його кількість залежить від сорту та об’єму напою. За даними Вашингтонського університету, подвійний еспресо зазвичай містить від 60 до 100 міліграмів кофеїну, тоді як середня чашка кави — приблизно від 65 до 120 міліграмів.

Хоча кава загалом містить більше кофеїну, ця різниця не завжди така значна, як багато хто очікує Фото: Freepik

Хоча кава загалом містить більше кофеїну, ця різниця не завжди така значна, як багато хто очікує. Вчені вважають, що інша сполука, яка міститься в чаї, допомагає пояснити, чому ці два напої часто викликають різні відчуття.

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Одним із ключових інгредієнтів є L-теанін — амінокислота, що природним чином міститься в чайному кущі (Camellia sinensis). У природі вона зустрічається відносно рідко і міститься переважно в чайному листі та невеликій кількості видів грибів. Кавові зерна не містять L-теаніну, що робить чай унікальним напоєм, який одночасно забезпечує організм і кофеїном, і цією амінокислотою.

Дослідники вивчали, як L-теанін впливає на розумову працездатність. У контрольованому дослідженні, проведеному у 2010 році, 44 молодих дорослих отримували або плацебо, або комбінацію кофеїну та L-теаніну. Мета полягала у тому, щоб визначити, чи впливає ця комбінація на когнітивні здібності та увагу.

Результати показали, що учасники, які отримували обидві сполуки, продемонстрували кращу точність і пильність. Вони також повідомляли про меншу втому. Деякі з цих спостережень ґрунтувалися на самооцінці учасників, а дози кофеїну та L-теаніну, використані в дослідженні, були вищими за ті, що зазвичай містяться у стандартній чашці чаю.

Цікавим фактом є те, що всі традиційні сорти чаю — зелений, чорний, білий та улун — походять від однієї рослини Фото: Freepik

У пізнішому дослідженні, опублікованому у 2015 році, вивчалися дози, ближчі до тих, що людина може спожити, випивши приблизно дві чашки чаю. Дослідники виявили обмежені докази того, що L-теанін сам по собі покращує працездатність, хоча, як здавалося, він впливав на характер кровотоку в мозку. Однак у поєднанні з кофеїном ця суміш стабільно давала позитивний ефект на увагу та певні когнітивні функції.

Цікавим аспектом цих результатів є те, що кофеїн сам по собі підвищував пильність, але учасники часто демонстрували кращі результати, коли кофеїн поєднували з L-теаніном. Водночас вони не відчували такого ж рівня нервозності чи неспокою, які зазвичай асоціюються з надмірним споживанням кофеїну. Це свідчить про те, що L-теанін може сприяти створенню більш плавної та збалансованої форми розумової бадьорості.

Вчені досі вивчають, як саме відбувається ця взаємодія, але багато хто вважає, що L-теанін впливає на мозкову активність таким чином, що доповнює дію кофеїну. Замість того, щоб викликати раптовий сплеск збудження, ця комбінація може сприяти концентрації уваги, допомагаючи людям залишатися спокійнішими.

Це не означає, що кава не має користі для здоров'я. Нещодавні дослідження вказують на те, що вживання кави може сприяти здоровому старінню та позитивно впливати на здоров'я серця. Чай також привернув увагу дослідників: деякі дослідження пов'язують регулярне вживання чаю з корисними змінами в мозку.

Цікавим фактом є те, що всі традиційні сорти чаю — зелений, чорний, білий та улун — походять від однієї рослини, Camellia sinensis. Їхні відмінності зумовлені переважно способом обробки листя після збору. Попри різні смаки та зовнішній вигляд, усі вони містять як кофеїн, так і L-теанін у різних кількостях.

Розуміння взаємозв'язку між кофеїном та L-теаніном допомагає пояснити, чому чай часто сприймається інакше, ніж кава, хоча обидва напої можуть покращувати бадьорість. У міру продовження досліджень вчені дедалі краще розуміють, як ці сполуки впливають на увагу, концентрацію та загальну розумову працездатність.

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