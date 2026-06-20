Почему действие чая отличается от кофе: дело не в количестве кофеина (фото)

Кофе и чай — два самых популярных напитка в мире, и оба известны тем, что помогают людям оставаться бодрыми и сосредоточенными. Кофе ассоциируется с нервной энергией и внезапными всплесками бодрости, а чай — с более спокойным и стабильным самочувствием.

Интересно, что разница между напитками заключается не только в содержании кофеина. Новое исследование указывает на важность аминокислот, пишет IFLScience.

Учёные проанализировали 20 коммерческих сортов чая и обнаружили, что содержание кофеина в них колебалось от 14 до 61 миллиграмма на порцию. Кофе может содержать значительно больше кофеина, но его количество зависит от сорта и объема напитка. По данным Вашингтонского университета, двойное эспрессо обычно содержит от 60 до 100 миллиграммов кофеина, тогда как средняя чашка кофе — примерно от 65 до 120 миллиграммов.

Хотя кофе в целом содержит больше кофеина, эта разница не всегда столь значительна, как многие ожидают Фото: Freepik

Хотя кофе в целом содержит больше кофеина, эта разница не всегда столь значительна, как многие полагают. Учёные считают, что другое вещество, содержащееся в чае, помогает объяснить, почему эти два напитка часто вызывают разные ощущения.

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Одним из ключевых ингредиентов является L-теанин — аминокислота, естественным образом содержащаяся в чайном кусте (Camellia sinensis). В природе она встречается относительно редко и содержится преимущественно в чайных листьях и небольшом количестве видов грибов. Кофейные зерна не содержат L-теанина, что делает чай уникальным напитком, который одновременно снабжает организм и кофеином, и этой аминокислотой.

Исследователи изучали, как L-теанин влияет на умственную работоспособность. В контролируемом исследовании, проведённом в 2010 году, 44 молодых взрослых получали либо плацебо, либо комбинацию кофеина и L-теанина. Цель состояла в том, чтобы определить, влияет ли эта комбинация на когнитивные способности и внимание.

Результаты показали, что участники, получавшие оба соединения, продемонстрировали более высокую точность и бдительность. Они также отмечали меньшую усталость. Некоторые из этих наблюдений основывались на самооценке участников, а дозы кофеина и L-теанина, использованные в исследовании, превышали те, которые обычно содержатся в стандартной чашке чая.

Интересен тот факт, что все традиционные сорта чая — зеленый, черный, белый и улун — происходят от одного растения Фото: Freepik

В более позднем исследовании, опубликованном в 2015 году, изучались дозы, более близкие к тем, которые человек может получить, выпив примерно две чашки чая. Исследователи обнаружили ограниченные доказательства того, что L-теанин сам по себе улучшает работоспособность, хотя, по-видимому, он влиял на характер кровотока в мозге. Однако в сочетании с кофеином эта смесь стабильно оказывала положительное влияние на внимание и определенные когнитивные функции.

Интересным аспектом этих результатов является то, что кофеин сам по себе повышал бдительность, но участники часто демонстрировали лучшие результаты, когда кофеин сочетался с L-теанином. В то же время они не испытывали такого же уровня нервозности или беспокойства, которые обычно ассоциируются с чрезмерным потреблением кофеина. Это свидетельствует о том, что L-теанин может способствовать созданию более плавной и сбалансированной формы умственной бодрости.

Учёные до сих пор изучают, как именно происходит это взаимодействие, но многие считают, что L-теанин влияет на мозговую активность таким образом, что дополняет действие кофеина. Вместо того чтобы вызывать внезапный всплеск возбуждения, эта комбинация может способствовать концентрации внимания, помогая людям оставаться более спокойными.

Это не означает, что кофе не приносит пользы для здоровья. Недавние исследования показывают, что употребление кофе может способствовать здоровому старению и положительно влиять на здоровье сердца. Чай также привлек внимание исследователей: некоторые исследования связывают регулярное употребление чая с благотворными изменениями в мозге.

Интересным фактом является то, что все традиционные сорта чая — зеленый, черный, белый и улун — происходят от одного растения, Camellia sinensis. Их различия обусловлены преимущественно способом обработки листьев после сбора. Несмотря на разные вкусы и внешний вид, все они содержат как кофеин, так и L-теанин в разных количествах.

Понимание взаимосвязи между кофеином и L-теанином помогает объяснить, почему чай часто воспринимается иначе, чем кофе, хотя оба напитка могут повышать бодрость. По мере продолжения исследований учёные всё лучше понимают, как эти соединения влияют на внимание, концентрацию и общую умственную работоспособность.

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