Почему у банана бьется сердце: забавный эксперимент с фитнес-трекером удивил пользователей сети (фото)

Если обернуть смарт-часы или фитнес-трекер вокруг банана, киви, авокадо или другого фрукта, велика вероятность, что устройство покажет показатели пульса. Хотя сначала это может показаться странным, у этого явления есть объяснение.

Современные смарт-часы измеряют частоту пульса с помощью метода, называемого фотоплетизмографией (PPG). Эта технология работает по принципу направления света на кожу и измерения того, как этот свет поглощается и отражается, пишет IFLScience.

Датчики в смарт-часах отслеживают незначительные изменения объема крови под кожей. Каждый удар сердца временно увеличивает кровоток в мелких кровеносных сосудах, что вызывает незначительные изменения в поведении света. Часы фиксируют эти изменения и преобразуют их в показатели пульса.

Интересно становится тогда, когда устройство размещают на чем-то, что не является человеком. Во время одного из тестов доктор Альфредо Карпинети прикрепил смарт-часы к банану и получил показатель 85 ударов в минуту. Лора Симмонс также протестировала несколько фруктов и зафиксировала показатели для нектарина и авокадо в диапазоне нижних 70-х, для киви — 110 ударов в минуту, тогда как помидор не дал никакого измеримого пульса.

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К счастью, эти результаты не означают, что у фруктов есть сердцебиение. Вместо этого смарт-часы продолжают пытаться распознать закономерности в получаемых данных о свете. Небольшие движения, вибрации, текстура поверхности и случайные колебания отраженного света могут напоминать сигналы, которые устройство ассоциирует с кровотоком.

Датчики в смарт-часах отслеживают незначительные изменения объема крови под кожей Фото: Xiaomi

PPG считается неинвазивным методом, поскольку не требует использования игл или каких-либо процедур, связанных с вмешательством в организм. Он полностью основан на использовании света и датчиков. Зелёные световые индикаторы, которые часто видны на нижней стороне смарт-часов, являются частью этой системы и непрерывно собирают информацию для оценки частоты сердечных сокращений.

Эксперимент с фруктами демонстрирует важный факт, касающийся носимых технологий: эти устройства опираются на алгоритмы, интерпретирующие данные датчиков. Хотя обычно они эффективно работают, когда люди носят их правильно, необычные предметы иногда могут сбить систему с толку и генерировать неожиданные показатели. Подобные эффекты могут возникать не только с фруктами, но и с другими предметами быта.

Понимание того, как смарт-часы собирают и обрабатывают информацию, помогает пользователям лучше оценить как преимущества, так и ограничения носимых устройств. Это напоминает о том, что технология иногда может обнаруживать закономерности там, где их на самом деле нет, что делает этот простой эксперимент и развлекательным, и познавательным.

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