Человеческий разум может оказаться не уникальным: ученые пришли к необычным выводам

Сознание — это довольно сложное и многогранное явление, которое описывают как способность познавать себя и окружающий мир. Исследователи задались вопросом: обязательно ли сознание должно зависеть от биологических структур, существующих на Земле?

Может ли сознание существовать без плоти, крови или даже тела в том виде, в каком его знают люди? В недавнем философском исследовании учёные исключили такую возможность. Вероятно, сознание не ограничивается только живыми организмами, эволюционировавшими на Земле. Эта идея ставит под сомнение давние предположения о взаимосвязи между разумом и физическим телом, пишет ScienceAlert.

Статью написали Эрик Швицгебель и Джереми Побер. Вместо того чтобы пытаться дать определение самому сознанию, авторы сосредоточились на более конкретном вопросе.

Философы основывали свои рассуждения на концепции "гибкости субстрата" Фото: Pexels

Философы основывали свои рассуждения на концепции "гибкости субстрата". Согласно этой идее, сознание и разум присущи не только биологическому мозгу человека. Например, субъективный опыт и мышление могут возникать на принципиально иных материальных носителях.

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Чашка может вмещать воду независимо от того, сделана ли она из стекла или пластика, а музыка может храниться на разных носителях, оставаясь той же самой музыкой.

Исследователи выдвинули гипотезу, что сознание также может функционировать таким же образом. Если сознание представляет собой процесс, а не конкретную материю, оно потенциально может возникать в системах, построенных из веществ, сильно отличающихся от человеческой биологии.

Этот тезис становится ещё более интересным, если рассматривать его в контексте масштабов наблюдаемой Вселенной. По оценкам астрономов, во Вселенной насчитывается примерно триллион галактик, а планеты встречаются чрезвычайно часто.

Учитывая эти огромные цифры, Швицгебель и Побер высказали осторожное предположение, что на протяжении космической истории где-то могло существовать не менее тысячи технологически развитых цивилизаций.

Если жизнь развивалась в самых разных экологических и химических условиях, представляется маловероятным, что каждая успешная цивилизация опиралась бы именно на те же самые биологические компоненты.

Авторы утверждали, что сознание, следовательно, может проявляться в формах, незнакомых людям, возможно, даже в организмах с физическим строением, не похожим ни на одно из существующих на Земле.

Сознание может не ограничиваться только живыми организмами, эволюционировавшими на Земле Фото: popularmechanics.com

В подтверждение этой точки зрения философы развили идею, вдохновленную трудами Николая Коперника. На протяжении веков научные открытия неоднократно доказывали, что человечество не занимает никакого особого центрального места в космосе.

Земля не является центром Солнечной системы, а Солнечная система — не является центром Вселенной. Швицгебель и Побер предложили аналогичную точку зрения в отношении разума, назвав её "коперниканским принципом сознания".

Согласно этому принципу, предположение о том, что сознание присуще только существам, подобным земным, может быть необоснованной формой геоцентрического мышления. Исследователи назвали это предположение "тероцентризмом" — убеждением, что биологические условия Земли являются уникально подходящими для возникновения сознания.

Эта дискуссия естественным образом подводит нас к теме искусственного интеллекта. В этом вопросе мнения двух философов разошлись. Побер утверждал, что даже если сознание может существовать в различных материалах, это не означает автоматически, что каждый материал способен его поддерживать.

Современным компьютерным системам на основе кремния, возможно, по-прежнему не хватает необходимых свойств.

Швицгебель высказал предположение, что когда сознание отделяется от сугубо человеческой биологии, отвергать кремниевые системы только потому, что они сделаны из кремния, становится всё труднее оправдать.

По его мнению, важным вопросом является не то, способны ли машины в совершенстве имитировать человеческий мозг, а то, могут ли определенные типы систем вообще развить сознательный опыт.

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