У джунглях виявлено дивного паразита, який пожирає "зомбі": нічого подібного раніше не бачили

Малайзійські вчені досліджували джунглі, коли натрапили на щось незвичайне — команда виявила новий вид паразита, який не схожий ні на що інше.

Новий вид паразитичного гриба, який живиться "грибами-зомбі", здатних заражати комах, був виявлений вченими в джунглях Борнео під час кількох польових експедицій, проведених Інститутом тропічної біології та охорони природи Університету Малайзії в Сабаху, пише Science Alert.

Вчені назвали новий вид "гіперпаразитом", оскільки він ефективно паразитує на основному патогені. За словами вчених, гриб належить до роду Pleurocordyceps і діє як спеціалізований гіперпаразит.

Відомо, що новий вид паразитує на мурахах, які вже заражені Ophiocordyceps, або "зомбі-грибом", що впливає на нервову систему зараженої комахи, змушуючи її поводитися непередбачувано, перш ніж убити його та вирватися з тіла жертви. Дослідники зазначають, що замість того, щоб впливати на саму нервову систему комахи, Pleurocordyceps проникає в тканини хазяїна та живиться ними безпосередньо.

Відео дня

На фотографії зображено новий вид, Pleurocordyceps cornusynnemata, названий так через свої чітко виражені рогоподібні структури Фото: Universiti Malaysia Sabah

Новий вид отримав свою назву завдяки своїй унікальній, чітко рогоподібній структурі та був виявлений після того, як вчені дослідили мертву мураху, знайденої в долині Данум — віддаленому районі на півдні Сабаху.

Зазначимо, що це не перший паразит такого роду у світі, але він є першим представником свого роду, який має характерну рогоподібну структуру. Під час польових досліджень вчені також виявили новий вид грибка, що вбиває павуків, який поширює спори по павукоподібних, перш ніж їх убити.

Інші новини науки