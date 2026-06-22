Не схоже ні на що інше на Землі: в океані знайдено "Загублене місто" (фото)

Дивовижне місце приховане під товщею хвилі й вражає неймовірною кількістю стін і колон, висота яких коливається від кількох сантиметрів до 60 метрів.

"Загублене місто" було виявлено вченими на захід від Серединно-Атлантичного хребта і являє собою дивовижний ландшафт із карбонатних стін та колон, які у світлі дистанційно керованого підводного апарата здаються примарними-блакитними у світлі дистанційно керованого підводного апарата, пише Science Alert.

За словами вчених, це дивовижне місце не схоже ні на що інше на Землі і було виявлено дослідниками у 2000 році на глибині понад 700 метрів під поверхнею; воно являє собою скупчення колон і стін, висота яких сягає від кількох сантиметрів до 60 метрів. Вчені назвали цей ландшафт "Загубленим містом" і вважають, що він є найдовговічнішим середовищем гідротермальних викидів, відомим в океані.

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Найвищий шпиль "Загубленого міста" назвали "Посейдоном" Фото: University of Washington

Вважається, що щонайменше 120 000 років піднімаюча мантія в цій частині світу взаємодіяла з морською водою, викидаючи в океан водень, метан та інші розчинені гази. У тріщинах і щілинах гідротермальних джерел вуглеводні живлять нові мікробні спільноти навіть за відсутності кисню.

Спостереження показують, що в "димоходах", які викидають гази, температура може сягати 40 °C. Вони також є домівкою для безлічі равликів і ракоподібних, а більші тварини, такі як краби, креветки, морські їжаки та вугри, зустрічаються рідко, але все ж присутні. Таким чином, незважаючи на суворі умови, "Загублене місто", ймовірно, рясніє життям.

Через 24 роки після відкриття вчені оголосили про рекордну кількість видобутих мантійних порід у вигляді кернового зразка довжиною 1268 метрів, витягнутого з гідротермального поля "Загублене місто". Дослідники сподіваються, що видобутий керн, ймовірно, зможе надати найважливіші докази того, як зародилося життя на Землі мільярди років тому в умовах, що збереглися в мінералах.

Вчені продовжують досліджувати "Загублене місто" Фото: ScienceAlert

Вчені визнають, що подібні гідротермальні поля, ймовірно, існують і в інших частинах Світового океану. Однак поки що нам вдалося виявити лише одне — "Загублене місто". Зазначимо, що на відміну від підводних вулканічних жерл, які називають "чорними курцями" і які також розглядалися як можливе перше місце проживання, екосистема "Загубленого міста" не залежить від тепла магми. "Чорні курці", як відомо, виробляють переважно багаті на залізо та сірку мінерали, тоді як "димоходи" Загубленого міста виробляють у 100 разів більше водню та метану.

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