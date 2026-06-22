Не похож ни на что другое на Земле: в океане найден "Затерянный город" (фото)

Удивительное место скрыто под толщей волны и удивляет невероятным количеством стен и колонн, высота которых варьируется от нескольких сантиметров до 60 метров.

"Затерянный город" был обнаружен учеными к западу от Срединно-Атлантического хребта и представляет собой удивительный ландшафт из карбонатных стен и колонны, которые кажутся призрачно-голубыми в свете дистанционно управляемого подводного аппарата, пишет Science Alert.

По словам ученых, это удивительное место не похоже ни на что другое на Земле и было обнаружено исследователями в 2000 году на глубине более 700 метров под поверхностью и представляет собой скопление колонн и стен, высота которых достигает от нескольких сантиметров до 60 метров. Ученые назвали ландшафт "Затерянным городом" и считают, что он является самой долгоживущей средой гидротермальных выбросов, известной в океане.

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Самый высокий шпиль "Затерянного города" назвали Посейдоном Фото: University of Washington

Считается, что по меньшей мере 120 000 лет поднимающаяся мантия в этой части мира взаимодействовала с морской водой, выбрасывая в океан водород, метан и другие растворенные газы. В трещинах и расщелинах гидротермальных источников углеводороды питают новые микробные сообщества даже в отсутствие кислорода.

Наблюдения показывают, что в "дымоходах", извергающих газы, температура может достигать 40°C. Они также являются множеством улиток и ракообразных, а более крупные животные, такие как крабы, креветки, морские ежи и угри, встречаются редко, но все же присутствуют. Таким образом, несмотря на суровые условия, "Затерянный город", вероятно, изобилует жизнью.

Спустя 24 года после обнаружения ученые объявили о рекордном количестве извлеченных мантийных пород в виде кернового образца длиной 1268 метров, выкопанного из гидротермального поля "Затерянный город". Исследователи надеются, что извлеченный керн, вероятно, сможет предоставить важнейшие доказательства того, как жизнь зародилась на Земле миллиарды лет назад в условиях, сохранившихся в минералах.

Ученые продолжают исследовать "Затерянный город" Фото: ScienceAlert

Ученые признают, что подобные гидротермальные поля, вероятно, существуют и в других частях Мирового океана. Однако пока нам удалось обнаружить лишь один — "Затерянный город". Отметим, что в отличие от подводных вулканических жерл, называемых "черными курильщиками", которые также рассматривались как возможное первое место обитания, экосистема "Затерянного города" не зависит от тепла магмы. "Черные курильщики", как известно, производят в основном богатые железом и серой минералы, тогда как "дымоходы" Затерянного города производят в 100 раз больше водорода и метана.

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