Самые странные деревья в мире удивили корнями: ученые думали, они умеют ходить

Исследователи рассказали о деревья, настолько странных на вид, что некоторое время назад считалось, что эти пальмы могут ходить.

Socratea exorrhiza — странное дерево, более известное как "ходячая пальма". Благодаря необычным "ходулевым корням", торчащим из земли, она также причиной появления теории о том, что эти деревья способны "ходить" по тропическим лесам Центральной и Южной Америки, где она произрастает, пишет IFLScience.

Отметим, что идея "ходячих пальм" восходит к статье, опубликованной в 1980 году — тогда ученые пытались объяснить, почему эти ходильные корни часто удерживают основание ствола над землей более чем на метр. Другие теории также предполагали, что странные корни помогают деревьям справляться с наводнениями, удерживая их над водой.

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По словам ученых, в ходе интенсивного полевого исследования экологии пальм в восточном Перу они наблюдали, как ходульные корни Socratea exorrhiza позволяют саженцам и молодым растениям, придавленным падающими деревьями, ветвями или пальмовыми листьями, выпрямиться и преодолеть препятствие. Эксперты отмечают, что термин "выползание" используется из-за ножкообразного действия ходулей, а также потому, что в конечном итоге растение выпрямляется на новом месте.

Отметим, что ученые вовсе не утверждали, что пальмы действительно могут ходить, однако они предполагали, что деревья все же гораздо более подвижны, чем можно было бы предположить. Команда отмечает, что такое строение корней позволяет дереву укорениться на некотором расстоянии от первоначального места прорастания, поскольку самые старые корни и нижняя часть ствола остаются позади, ломаясь или сгнивая.

Ученые также предположили, что опорные корни помогают молодым деревьям восстанавливать равновесие после падения, находя почву и медленно поднимая дерево обратно. Идея звучит весьма забавно, но люди, похоже, хотят верить в существование пальм, которые "ходят" по тропическому лесу.

Исследование 2025 года также показало, что корни "ходячей" пальмы вообще не двигаются. По словам ведущего автора исследования Херардо Авалоса, их с коллегами работа показала, что вера в ходячую пальму — не более, чем просто миф.

Более поздние исследования также нашли логичное объяснение странного вида корней. В исследовании 2007 года ученые обнаружили положительную взаимосвязь между распределением ресурсов на вертикальный рост и архитектурой корневой системы на ходулях, включая окружность корневого конуса, количество корней и объем корневого конуса.

В результате ученые предположили, что странные корни, вероятно, увеличивают высоту и поддерживают механическую устойчивость, не вкладывая средства одновременно в увеличение диаметра ствола и подземной корневой системы. та стратегия, вероятно, повышает способность вида быстро использовать световые просветы по сравнению с пальмами без корней на ходулях, а также может повысить выживаемость.

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