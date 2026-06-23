Вирус захватил все континенты Земли: человечество призывают готовиться к неожиданностям

Исследователи подтвердили первый в истории случай заражения перелетной птицы вирусом птичьего гриппа Н5.

H5N1 — высокопатогенный птичий грипп. Недавно ученые подтвердили первый в истории случай заражения птичьим гриппом в Австралии — это значит, что этот высокоадаптивный штамм вируса гриппа официально распространился на все континенты планеты, пишет IFLScience.

Вскоре после этого заявления группа ученых выступила с суровым предупреждением, обнаружив, что в 2024 году вирус скрывался внутри американского молочного скота течение нескольких недель, и был обнаружен только позже. Теперь ученые считают, что нам следует быть готовыми к неожиданностям, чтобы справиться с этим патогеном.

В заявлении местного Министерства сельского хозяйства говорится, что тестирование подтвердило наличие птичьего гриппа у бурого поморника в Западной Австралии. Это значит, что H5N1 теперь официально достиг всех континентов планеты, в том числе и Антарктиды.

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Увы, это не единственный случай. Ученые отмечают, что еще одна птица, гигантский буревестник, также проходит подтверждающее тестирование, после того, как лабораторные анализы показали положительный результат на грипп H5. Оба эти вида являются перелетными и обитают в изолированной зоне на южном побережье Западной Австралии.

Неподалеку от этого места находится архипелаг Решер, где обитает множество диких животных, таких как морские львы и котики. Ученые отмечают, что обнаружение вируса у перелетных птиц является угрозой для популяции птиц Австралии. Однако еще более тревожно то, что птичий грипп уже продемонстрировал свою адаптивность к ряду других млекопитающих.

Отметим, что в США крупные вспышки заболевания среди молочного скота вызывают тревогу с момента их первого обнаружения в 2024 году. Также было зафиксировано распространение на кошек, альпак, овец, а также людей. Такое разнообразие животных, пораженных, казалось бы, птичьим заболеванием, уже само по себе необычно, но недавнее исследование обнаружило нечто особенно неожиданное в этих ранних вспышках среди молочного скота.

По словам ученых, грипп у людей — респираторное заболевание. У большинства симптомы в основном проявляются в виде кашля, а также таких симптомов, как лихорадка, боли и боль в горле. Птичий грипп также является респираторным патогеном, но, как обнаружили ученые, он не ограничивается только им. Например, исследователи обнаружили, что некоторые из более легких случаев гриппа H5, которые мы наблюдали у людей, приводили лишь к симптомам, похожим на глазную инфекцию.

Вирус птичьего гриппа может передаваться млекопитающим Фото: iNaturalist

Готов ли мир к птичьему гриппу?

Многие эксперты считают, что человечество недостаточно подготовлено к пандемии, вызванной птичьим гриппом. Чтобы было ясно, до сих пор нет доказательств того, что вирус может эффективно передаваться от человека к человеку, а это необходимо для того, чтобы возникла пандемия, подобная COVID-19 или гриппу 1918 года. Однако некоторые ученые считают, что американская общественность недооценивает потенциальную серьезность гриппа H5.

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