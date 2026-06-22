Библейская чума обрушилась на мир: мормонские сверчки массово атакуют людей (фото)

Исследователи наблюдают нашествие мормонских сверчков — люди уже сравнили массовое появление насекомых с библейской чумой.

В некоторых районах США наблюдается нашествие мормонских сверчков — пользователи сравнивают появление насекомых с библейской чумой, описанной в Книге Откровения. Мормонские сверчки известны своим агрессивным и каннибалистическим поведением, а в последние несколько дней насекомых уже заметили в Орегоне, Неваде и Айдахо, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, в этом году сверчки появились раньше обычного, в апреле — это вызывает опасения по поводу возможного резкого увеличения популяции насекомых этим летом. Местные жители сообщили о нашествии насекомых в Айдахо и описали ситуацию как кошмар, поскольку дома местных жителей буквально были заполнены сверчками.

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Метеоролог Мэтт Джонсон считает, что нашествие сверчков, вероятно, вызвано сухой зимой и теплой в регионе — это создало идеальные условия для обильного и раннего вылупления яиц. Также известно, что численность этих насекомых колеблется в течение нескольких лет и достигает пика во время длительных периодов засухи.

Ситуация быстро вызвала сравнение с судом Пятой трубы в Откровении, где рой саранчи появляется из бездонной пропасти во время серии катастрофических событий последних времен.

В некоторых районах США наблюдается нашествие мормонских сверчков Фото: Facebook

Отметим, что мормонские сверчки получили свое название из-за опустошительного нашествия, поразившего Юту в середине 1800-х годов, когда мормонские пионеры наблюдали, как рои обрушились на их посевы и уничтожили поля пшеницы, кукурузы и ячменя.

Несмотря на название, мормонские сверчки — не настоящие сверчки, поскольку они не летают и напоминают огромных кузнечиков и могут достигать в длину около 5 сантиметров. Насекомые известны агрессивным поведением и каннибализмом — любое насекомое, которое замедляется, может быть съедено сородичами.

Во время массового нашествия насекомые могут образовывать огромные рои, которые наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству. Насекомые также портят имущество и могут нарушить местную экосистему.

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