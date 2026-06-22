Біблійна чума обрушилася на світ: мормонські цвіркуни масово нападають на людей (фото)

Дослідники спостерігають навалу мормонських цвіркунів — люди вже порівняли масову появу комах із біблійною чумою.

У деяких районах США спостерігається навала мормонських цвіркунів — користувачі порівнюють появу комах із біблійною чумою, описаною в Книзі Одкровення. Мормонські цвіркуни відомі своєю агресивною та канібалістичною поведінкою, а протягом останніх кількох днів комах уже помітили в Орегоні, Неваді та Айдахо, пише Daily Mail.

За словами дослідників, цього року цвіркуни з’явилися раніше, ніж зазвичай, у квітні — це викликає побоювання щодо можливого різкого зростання чисельності комах цього літа. Місцеві жителі повідомили про навалу комах в Айдахо й описали ситуацію як кошмар, оскільки будинки місцевих жителів буквально були заповнені цвіркунами.

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Метеоролог Метт Джонсон вважає, що навала цвіркунів, ймовірно, спричинена сухою та теплою зимою в регіоні — це створило ідеальні умови для рясного та раннього вилуплення яєць. Також відомо, що чисельність цих комах коливається протягом кількох років і досягає піку під час тривалих періодів посухи.

Ця ситуація одразу ж викликала асоціації з судом П’ятої труби в "Одкровенні", де рій сарани з’являється з бездонної прірви під час низки катастрофічних подій останніх часів.

У деяких районах США спостерігається навала мормонських цвіркунів Фото: Facebook

Зазначимо, що мормонські цвіркуни отримали свою назву через руйнівну навалу, яка спіткала Юту в середині 1800-х років, коли мормонські піонери спостерігали, як рої накинулися на їхні посіви та знищили поля пшениці, кукурудзи та ячменю.

Незважаючи на назву, мормонські цвіркуни — це не справжні цвіркуни, оскільки вони не літають, нагадують величезних коників і можуть досягати в довжину близько 5 сантиметрів. Комахи відомі своєю агресивною поведінкою та канібалізмом — будь-яка комаха, яка сповільнюється, може бути з’їдена своїми родичами.

Під час масового навали комахи можуть утворювати величезні рої, які завдають серйозної шкоди сільському господарству. Комахи також псують майно та можуть порушити місцеву екосистему.

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