Вірус поширився на всі континенти Землі: людство закликають готуватися до несподіванок

Дослідники підтвердили перший в історії випадок зараження перелітних птахів вірусом пташиного грипу Н5.

H5N1 — високопатогенний пташиний грип. Нещодавно вчені підтвердили перший в історії випадок зараження пташиним грипом в Австралії — це означає, що цей високоадаптивний штам вірусу грипу офіційно поширився на всі континенти планети, пише IFLScience.

Незабаром після цієї заяви група вчених виступила з суворим попередженням, виявивши, що у 2024 році вірус приховувався серед американської молочної худоби протягом кількох тижнів і був виявлений лише пізніше. Тепер вчені вважають, що нам слід бути готовими до несподіванок, щоб впоратися з цим патогеном.

У заяві місцевого Міністерства сільського господарства зазначено, що результати тестування підтвердили наявність пташиного грипу у бурого поморника в Західній Австралії. Це означає, що вірус H5N1 тепер офіційно поширився на всі континенти планети, зокрема й на Антарктиду.

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На жаль, це не єдиний випадок. Вчені зазначають, що ще один птах — гігантський буревісник — також проходить підтверджувальне тестування після того, як лабораторні аналізи показали позитивний результат на грип H5. Обидва ці види є перелітними і мешкають в ізольованій зоні на південному узбережжі Західної Австралії.

Неподалік від цього місця розташований архіпелаг Решер, де мешкає безліч диких тварин, таких як морські леви та котики. Вчені зазначають, що виявлення вірусу у перелітних птахів становить загрозу для популяції птахів Австралії. Однак ще більш тривожним є те, що пташиний грип уже продемонстрував свою здатність пристосовуватися до низки інших ссавців.

Зазначимо, що у США масштабні спалахи захворювання серед молочної худоби викликають занепокоєння з моменту їхнього першого виявлення у 2024 році. Також було зафіксовано поширення хвороби на котів, альпак, овець, а також людей. Така різноманітність тварин, уражених, здавалося б, пташиним захворюванням, вже сама по собі є незвичайною, але недавнє дослідження виявило щось особливо несподіване в цих ранніх спалахах серед молочної худоби.

За словами вчених, грип у людей — це респіраторне захворювання. У більшості випадків симптоми в основному проявляються у вигляді кашлю, а також таких симптомів, як лихоманка, болі та біль у горлі. Пташиний грип також є респіраторним патогеном, але, як виявили вчені, він не обмежується лише цим. Наприклад, дослідники виявили, що деякі з легших випадків грипу H5, які ми спостерігали у людей, призводили лише до симптомів, схожих на очну інфекцію.

Вірус пташиного грипу може передаватися ссавцям Фото: iNaturalist

Чи готовий світ до пташиного грипу?

Багато експертів вважають, що людство недостатньо підготовлене до пандемії, спричиненої пташиним грипом. Щоб було зрозуміло, досі немає доказів того, що вірус може ефективно передаватися від людини до людини, а це необхідно для того, щоб виникла пандемія, подібна до COVID-19 або грипу 1918 року. Однак деякі вчені вважають, що американська громадськість недооцінює потенційну серйозність грипу H5.

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