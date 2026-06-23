Найдивніші дерева у світі здивували своїми коренями: вчені думали, що вони вміють ходити

Дослідники розповіли про дерева, які настільки дивні на вигляд, що ще деякий час тому вважалося, ніби ці пальми можуть ходити.

Socratea exorrhiza — дивне дерево, більш відоме як "ходяча пальма". Завдяки незвичайним "ходульовим кореням", що стирчать із землі, вона також стала причиною появи теорії про те, що ці дерева здатні "ходити" по тропічних лісах Центральної та Південної Америки, де вона росте, пише IFLScience.

Зазначимо, що ідея "ходячих пальм" бере свій початок зі статті, опублікованої у 1980 році — тоді вчені намагалися пояснити, чому ці ходильні корені часто утримують основу стовбура над землею на відстані понад метр. Інші теорії також припускали, що дивні корені допомагають деревам справлятися з повенями, утримуючи їх над водою.

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За словами вчених, під час інтенсивного польового дослідження екології пальм у східній частині Перу вони спостерігали, як ходульні корені Socratea exorrhiza дають змогу саджанцям і молодим рослинам, притиснутим падаючими деревами, гілками або пальмовим листям, випрямитися та подолати перешкоду. Експерти зазначають, що термін "повзання" використовується через ніжкоподібну дію ходулів, а також тому, що в кінцевому підсумку рослина випрямляється на новому місці.

Зазначимо, що вчені аж ніяк не стверджували, що пальми справді можуть ходити, проте вони припускали, що дерева все ж набагато рухливіші, ніж можна було б припустити. Команда зазначає, що така будова коренів дозволяє дереву вкорінитися на деякій відстані від початкового місця проростання, оскільки найстаріші корені та нижня частина стовбура залишаються позаду, ламаючись або гниючи.

Вчені також припустили, що опорні корені допомагають молодим деревам відновлювати рівновагу після падіння, знаходячи ґрунт і повільно піднімаючи дерево назад. Ідея звучить досить кумедно, але люди, схоже, хочуть вірити в існування пальм, які "ходять" по тропічному лісі.

Дослідження 2025 року також показало, що коріння "ходячої" пальми взагалі не рухаються. За словами головного автора дослідження Херардо Авалоса, їхня робота разом із колегами продемонструвала, що віра в "ходячу" пальму — не більше ніж міф.

Пізніші дослідження також дали логічне пояснення дивного вигляду коренів. У дослідженні 2007 року вчені виявили позитивний взаємозв'язок між розподілом ресурсів на вертикальний ріст та архітектурою кореневої системи на ходулях, включаючи окружність кореневого конуса, кількість коренів та об'єм кореневого конуса.

У результаті вчені припустили, що ці дивні корені, ймовірно, збільшують висоту та забезпечують механічну стійкість, не витрачаючи ресурсів одночасно на збільшення діаметра стовбура та підземної кореневої системи. Така стратегія, ймовірно, підвищує здатність виду швидко використовувати світлові просвіти порівняно з пальмами без коренів на ходулях, а також може підвищити виживаність.

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