250 млн розлючених бджіл заполонили жваву автомагістраль: їхні вулики розбилися (фото)

Внаслідок аварії вантажівка, яка перевозила 250 мільйонів бджіл, перекинулася на жвавій автомагістралі — вулики розсипалися по проїжджій частині.

Кошмар розгорнувся неподалік від Єллоустонського національного парку після того, як вантажівка, що перевозила близько 250 мільйонів бджіл, перекинулася на жвавій магістралі. На фото з місця аварії видно, як вантажівка лежить на боці, а тисячі пошкоджених вуликів розсипаються по проїжджій частині, пише Daily Mail.

За словами дослідників, аварія швидко перетворилася на небезпечну ситуацію, коли на місце події накинулися рої розлючених бджіл. Наприклад, заступник шерифа округу, який регулював рух навколо місця аварії, отримав дев’ять укусів бджіл. Водій, який проїжджав повз місце ДТП, також розповів, що бджоли почали атакувати його машину, коли він зупинився біля місця аварії.

Відео дня

Незабаром на місце аварії також прибули машини швидкої допомоги, два евакуатори та бджолярі в захисних костюмах, які оцінили збитки та почали вилучати вулики. За словами бджоляра Майкла Джордана, те, що сталося на жвавій магістралі, по суті, є "жахливою втратою". Експерт вважає, що вдасться врятувати лише від 40% до 50% постраждалих бджіл.

Вантажівка перевозила 1250 мільйонів бджіл Фото: Facebook

Очікується, що бджолярам і ремонтникам знадобиться три дні, щоб усунути наслідки аварії. За словами Джордана, в одному ящику може міститися від 75 000 до 125 000 бджіл. Кожен ящик коштує близько 500 доларів і може приносити приблизно 2000 доларів доходу від виробництва меду. При цьому в одній партії може бути до 1000 таких ящиків.

Джордан зазначає, що раніше він допомагав координувати операцію з порятунку бджіл після того, як вантажівка, що перевозила вулики, потрапила в аварію на іншій автомагістралі. Експерт зазначає, що перші кілька годин після аварії мають вирішальне значення. На жаль, у Єллоустоні роботи з очищення можуть виявитися ще складнішими, оскільки аварія сталася на території національного парку.

Експерти вважають, що транспортній компанії, страховикам та власникам вуликів, ймовірно, доведеться тісно координувати свої дії зі співробітниками Служби національних парків, яка може накласти додаткові вимоги або штрафи у зв’язку з аварією.

Інші новини науки