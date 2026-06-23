250 млн разгневанных пчел захватили оживленную автомагистраль: их ульи разбились (фото)

В результате аварии грузовик, перевозивший 250 миллионов пчел, перевернулся на оживленной автомагистрали — ульи рассыпались по проезжей части.

Кошмар развернулся недалеко от Йеллоустонского национального парка после того, как грузовик, перевозивший около 250 миллионов пчел, перевернулся на оживленной магистрали. На фото с места аварии видно, как грузовик лежит на боку, а тысячи поврежденных ульев рассыпаются по проезжей части, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, авария быстро стала опасной, когда на место происшествия обрушились рои разгневанных пчел. Например, заместитель шерифа округа, регулировавший движение вокруг места аварии, получил девять укусов пчел. Автомобилист, проезжающий мимо места ДТП, также рассказал о том, что пчелы начали атаковать его машину, когда он остановился возле места аварии.

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Вскоре на место аварии также прибыли машины скорой помощи, два эвакуатора и пчеловоды в защитных костюмах, которые оценили ущерб и начали извлечение ульев. По словам пчеловода Майкла Джордана, то, что произошло на оживленной магистрали, по сути, является "ужасной потерей". Эксперт считает, что удастся спасти лишь от 40% до 50% пострадавших пчел.

Грузовик перевозил 1250 миллионов пчел Фото: Facebook

Ожидается, что пчеловодам и ремонтникам потребуется три дня, чтобы убрать последствия аварии. По словам Джордана, в одном ящике может содержаться от 75 000 до 125 000 пчел. Каждый ящик стоит около 500 долларов и может приносить примерно 2000 долларов дохода от производства меда. При этом в одной партии может быть до 1000 таких ящиков.

Джордан отмечает, что ранее он помогал координировать операцию по спасению пчел после того, как грузовик, перевозивший ульи, попал в аварию на другой автомагистрали. Эксперт отмечает, что первые несколько часов после аварии имеют решающее значение. Увы, в Йеллоустоне работы по очистке могут быть еще более сложными, поскольку авария произошла на территории национального парка.

Эксперты считают, что транспортной компании, страховщикам и владельцам ульев, вероятно, потребуется тесно координировать свои действия с сотрудниками Службы национальных парков, которая может наложить дополнительные требования или штрафы в связи с аварией.

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